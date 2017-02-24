  • BIST 89.200
  • Altın 143,871
  • Dolar 3,5657
  • Euro 3,7771
  • Kocaeli : 1 °C
  • İstanbul : 10 °C
  • Sakarya : 1 °C

Batman ve Kocaeli'de terör operasyonu!

»
Batman ve Kocaeli'de terör operasyonu!
Batman’ın Kozluk ilçesinde kaymakamlık ve adliye binasına yapılan saldırılara ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde 4 şüpheli gözaltına alındı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, “Kozluk Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kozluk Kaymakamlığı ve adliye binasına 24 Temmuz 2015 tarihinde yapılan bombalı saldırı sonucu bir polis memuru ve bir mahalle bekçisinin yaralanması olayı ile ilgili olarak tespit edilen şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Kozluk merkez ve Kocaeli’nde 5 ayrı adrese bugün 06.00’da eş zamanlı yapılan operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan adli aramalarda, bir adet av tüfeği, 44 adet av tüfeği fişeği, 2 adet cep telefonu, 2 adet sim kart, 11 adet CD, bir adet hafıza kartı, bir adet tablet, bir adet flaş bellek ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzeme ve dokümanlar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Saffet öğretmenin şüpheli ölümü!23 Şubat 2017 Perşembe 16:09
  • Midye avcılarına para cezası!23 Şubat 2017 Perşembe 14:42
  • Kocaeli'de FETÖ davasında ilk beraat23 Şubat 2017 Perşembe 13:39
  • Kocaeli'de kilise çalışanlarına suikast girişimi davası ertelendi23 Şubat 2017 Perşembe 13:20
  • Kocaeli'de 13 öğretmen gözaltına alındı23 Şubat 2017 Perşembe 12:47
  • Soba yangını apartmanı kül ediyordu!23 Şubat 2017 Perşembe 11:59
  • TÜBİTAK personelleri adliyeye sevk edildi23 Şubat 2017 Perşembe 10:27
  • Balici Apo, yere yığıldı...23 Şubat 2017 Perşembe 08:15
  • FETÖ sanığı profesöre 2 yıl 1 ay hapis cezası22 Şubat 2017 Çarşamba 15:28
  • İhraç edilen komiser yardımcısından ilginç savunma22 Şubat 2017 Çarşamba 14:47
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim