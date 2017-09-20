Batu delikanlı oldu

Kartepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü personellerinden Ayla Demirpehlivan'ın yeğeni Batu Demirpehlivan sünnet olarak delikanlılığa adım attı.

Demirpehlivan ailesinin evlerinde gerçekleştirilen sünnete çok sayıda davetli yanı sıra Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez de katılarak aileyi tebrik etti, Batu Demirpehlivan’a da hediyesini verdi.