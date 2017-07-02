Spor salonlarında kursların yakında başlayacağını söyleyen yetkililer, “Salonlar için başvurular Belsa A Blok Kat 4 deki Spor Birimine yapılmaktadır. Kayıt için nüfus cüzdan fotokopisi ile gelmek yeterli. Belediyemiz tarafından kadınlar için Belsa’nın yanı sıra Yahya Kaptan Hanımeli Kültür Merkezi, Yuvam Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, Kuruçeşme Kültür Merkezi, Akmeşe Kültür Merkezi, Kent Konut, 42 Evler, Malta, Tüysüzler, Yenidoğan, Ayazma, Arızlı Toki ve Bekirdere mahallerinde spor salonları bulunmaktadır. Ücretsiz olan salonlardan şimdiye kadar 25 bine yakın kadın yararlandı” dediler.
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Bayanlara özel spor salonlarında kayıtlar başlıyor
İzmit Belediyesi’ne ait bayanlara özel spor salonları için kayıtlar kabul ediliyor.
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