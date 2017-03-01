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Bayburt sahasında 1 kez yenildi

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Bayburt sahasında 1 kez yenildi
Sezona yüksek bütçe ile iddialı bir giriş yaparak başlamak isteyen Bayburt Grup İl Özel İdare beklentileri karşılayamamış, özellikle dış sahadaki kötü performansı ile Play-Off’u zora sokmuştu

Ancak Sarı Siyahlı ekip sahasında oldukça etkili bir görüntü çiziyor. 12 iç saha maçında 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 de yenilgi alan Karadeniz ekibi sahasında topladığı 25 puan ile grupta Gölcükspor ile birlikte sahasında en çok puan toplayan takımlar arasında 4. sırada yer alıyor.

 

SADECE ANKARA DEMİR

Pazar günkü rakibimiz Bayburt sahasındaki tek yenilgisini sezonun ilk haftasında Ankara Demirspor’dan 3-2’lik skorla almıştı. Play-Off hattı ile arasındaki puan farkını açmak istemeyen ve bu bakımdan Kocaelispor maçına çok önem veren Bayburt temsilcisi yaklaşık 6 aydır evinde yenilgi yüzü görmedi. Sahasında en fazla puanı Sancaktepe (31) elde ederken, 2. Van (26) 3. sırada ise temsilcimiz Gölcükspor  (25) yer alıyor. Erdem ÖVÜÇ

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