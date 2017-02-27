Bayraktar: Taş çekirdekli meyvelerden 5.6 milyar lira kazanıyoruz

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, taş çekirdekliler olarak adlandırılan meyveler kayısı, kiraz, vişne, şeftali ve eriğin ülke ekonomisine 5.6 milyar lira kazandırdığına dikkat çekti.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, taş çekirdekli meyvelerin ülke meyveciliğinde önemli bir yere sahip olduğunu, değer olarak toplam meyve üretiminin yüzde 13.7'sini, toplam bitkisel üretimin yüzde 4.7'sini karşılayan 5 meyvede, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) rakamlarına göre, Türkiye'nin dünya üretiminin yüzde 6.3'ünü gerçekleştirdiğini vurguladı.

ORANLARI AÇIKLADI

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'nin dünya üretimlerinde kirazda yüzde 22.2; kayısıda yüzde 20.1; vişnede yüzde 12.7; şeftalide yüzde 3.1 ve erikte yüzde 2.6'sını gerçekleştirdiğini belirtti. Bu üretim hacimleriyle Türkiye'nin kayısı ve kiraz üretiminde 1'inci, vişnede 2'inci, şeftali ve erikte 6'ıncı sırada bulunduğunu dile getiren Bayraktar, "2015 yılında Türkiye,1 milyar 790.5 milyon liralık kayısı, 1 milyar 794.4 milyon liralık kiraz, 1 milyar 107.2 milyon liralık şeftali, 579.1 milyon liralık erik, 360.4 milyon liralık vişne üretti. 5 taş çekirdekli üründe toplam üretim, 5 milyar 631.6 milyon lirayı buldu" dedi.