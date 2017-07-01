Kent Konseyi yürütme kurulu, başkan ve genel sekreterini ağırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, “Bu kent hepimizin. Yeni projelerle halkımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz” dedi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine başlayan İlhan Bayram tebrik ziyaretlerini kabul ediyor. Bu kapsamda Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar, Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm ve yürütme kurulu üyeleri, İlhan Bayram’a tebrik ziyaretinde bulundular. Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar, Genel Sekreteri Bayram’a yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

“YAŞANILABİLİR BİR KENT”

Kent Konseyi yönetiminin gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Sekreter İlhan Bayram, “Bu kent hepimizin. Yeni projelerle halkımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar gerçekleştirdiği projelerle kentin yaşanılabilir bir hale getirdi. Çalışmalarımız bundan sonra da artarak devam edecek” dedi. Başkan Uyar, Genel Sekreter Bayram’a çiçek takdim ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.