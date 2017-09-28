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Bayram Oral: Hakem moralimizi bozdu

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Bayram Oral: Hakem moralimizi bozdu
Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Kocaeli Birlikspor Başkan Yardımcısı Bayram Oral, "Hakem moralimizi bozdu" dedi

Erken gol bulduktan sonra takımın skoru korumaya gittiğini belirten 2.Lig temsilcimiz Kocaeli Birlikspor’un başkan yardımcısı Bayram Oral, “İkinci golü bulup rahatlayabilirdik, fakat şanssız goller yedik. Hakemlerin hatalı kararları da çocukları demoralize etti. Takım güzel mücadele veriyor. Ligi iyi yerde bitireceklerine inanıyorum” dedi

 

SKORU KORUMA İSTEĞİ

Kocaeli Birlikspor’un 2-1 kaybettiği Sarıyer iç saha maçı sonrasında  Oral, maçla ilgili değerlendirmesinde, “Maça iyi başladık. Golü de bulduk.Ama sonrasında çocuklar skoru korumaya gittiler. İlk golü yemeden önce ikinci golü de bulup rahatlayabilirdik. Ama genç çocuklar.Bazen basit hatalar yapabilirler ama inanılmaz güzel mücadele ettiler. Yediğimiz ilk golde bana göre çok şanssızdık. İkinci gol de keza öyle. Berat topu hakemin önünde göğsüyle aldı ve el verdi. O top döndü gol oldu. Çocukların da morali bozuldu. Hakemlerin de biraz dikkat etmesi gerekiyor” dedi. 

 

HAKEMLER ÇOK ACEMİ

Hakemlerin performansının sorulması üzerine ise başkan yardımcısı Oral, “Maçı Mustafa Çulcu hocamla birlikte izledik. Gözlemciyle de maçtan sonra konuştuk. Yan hakem özellikle kıdemli yan hakem çok basit hatalar yaptı. Doğru yaptığı pozisyonlar vardı ama yüzde 60-70 hata yaptı. Belki iyi niyetli olabilirler ama çok acemiler. Hata çok yaptılar ve bunlar da bize denk geldi. Çocuklar da genç; maalesef bunları kaldıramıyorlar. Bundan sonra inşallah onlar da daha dikkat ederler” yanıtını verdi.

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