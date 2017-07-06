Bayram, ulaşım projelerini inceledi

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine getirilen İlhan Bayram sahaya inerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine getirilen İlhan Bayram, ulaşım ile alakalı yapılan hizmetlerin son durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ulaşım Daire Başkanlığı Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen sunuma Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Ulaşım Daire Başkanı Ayşegül Yalçınkaya ve ilgili birim müdürleri de katıldı.

YAPILMASI GEREKENLER GÖRÜŞÜLDÜ

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen proje ve hizmetleri yerinde inceleyen İlhan Bayram, yapılan ulaşım projelerinin sunumunda çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Ayrıca projelerin sorunsuz şekilde Kocaeli’ye kazandırılması için yapılması gerekenler görüşüldü.