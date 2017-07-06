  • BIST 100.426
  • Altın 142,808
  • Dolar 3,6293
  • Euro 4,1326
  • Kocaeli : 24 °C
  • İstanbul : 27 °C
  • Sakarya : 24 °C

Bayram, ulaşım projelerini inceledi

»
Bayram, ulaşım projelerini inceledi
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine getirilen İlhan Bayram sahaya inerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine getirilen İlhan Bayram, ulaşım ile alakalı yapılan hizmetlerin son durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ulaşım Daire Başkanlığı Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen sunuma Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Ulaşım Daire Başkanı Ayşegül Yalçınkaya ve ilgili birim müdürleri de katıldı.

 

YAPILMASI GEREKENLER GÖRÜŞÜLDÜ

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen proje ve hizmetleri yerinde inceleyen İlhan Bayram, yapılan ulaşım projelerinin sunumunda çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Ayrıca projelerin sorunsuz şekilde Kocaeli’ye kazandırılması için yapılması gerekenler görüşüldü. 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Terhisine 13 gün kala büyük ŞOK yaşadı!06 Temmuz 2017 Perşembe 13:54
  • Kandıra’nın içme suyu problemi yok06 Temmuz 2017 Perşembe 13:45
  • Kurban Bayramı'nda önemli yasak!06 Temmuz 2017 Perşembe 13:31
  • Ağrı’da pişmaniye çekecekler06 Temmuz 2017 Perşembe 13:21
  • Büyükşehir’de ‘Bütçe Hazırlama Süreci’ anlatıldı06 Temmuz 2017 Perşembe 13:14
  • Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar sergi açtı06 Temmuz 2017 Perşembe 12:57
  • Ford Otosan ailesinden geleneksel Sünnet Şöleni06 Temmuz 2017 Perşembe 12:55
  • Bilgievleri’nde TEOG başarısı06 Temmuz 2017 Perşembe 12:52
  • Büyükşehir araçları ile temiz ve hijyenik yolculuk06 Temmuz 2017 Perşembe 12:42
  • Darıca'da Sinop rüzgarı06 Temmuz 2017 Perşembe 12:13
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim