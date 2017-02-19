Bazen hayır diyebilmek

Kamil Çöpür

Geçenlerde Psikolog Zümrüt Sevinç’in Özgür Kocaeli Gazetesindeki yazısını okuduğumda geçmiş öğretmenlik anılarım aklıma geldi.

Sayın Zümrüt Sevinç yazısında “Biz evet demeye alışmış bir toplumuz. Çünkü çok erken yaşlarda biat etmeyi, onaylamayı, karşı çıkmamayı öğreniyoruz.”

Buna ister saygı deyin, ister geleneksel kültür sonuç değişmiyor.”

“İtiraz etmeyen kabullenen kalabalıklar haline geliyoruz. Oysa “Hayır” demek kendinizi ortaya koymaktır. Kişiliğinizi sergilemek, tartışmak, hesap sormaktır. “Hayırda” doğrulamak vardır. Hayır demek bir yaşam biçimidir.”

“Kötümserliğin, negatifliğin aksine özgüven belirtisidir. Yapamayacağın şeylere “Evet” diye geçiştirmemek, boyun eğmemektir. Çünkü her evet kişiliğinizden ödün vermenin diğer adıdır.”

“Sonunda bakıyorsunuz ki, o garip sistem sizi içine almış güdümlü hale gelmişsiniz.”

“Koşulsuz kabullenmişseniz her şeyi yoksulluğa, haksızlığa sesinizi çıkarmanız gerektiğinde susmuşsunuz. Görmeniz gerekenlere gözlerinizi kapayıp, duyup ta bildiklerinizi haykıramamışsanız, zaten sizin bir bitkiden farkınız yok demektir. İşte o zaman sizin adınıza karar verenler olacaktır. “

Evetleri hayırlara dönüştürdüğünüzde, siz, siz olacaksınız.”

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Önce Sayın Zümrüt’ü bu yazısından dolayı kutluyor, kendi köşeme izin almadan yazdığım için de özür diliyorum.

Hani dedim ya, bu yazı beni öğretmenliğimin geçmişine götürdü.

Öğretmenlik hayatımda hiçbir idareci bana zorla bir şey yaptıramadı. Hayır demesini bildim.

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12 Eylül askeri darbesinin ilk aylarıydı.

Cunta lideri Kenan Evren Kocaeli’ne gelecekti.

Okullara Kenan Evren’i karşılamamız için valilikçe bir yazı gönderildi.

Kenan Evren geldiğinde okul idaresinin her türlü baskısına rağmen karşılamaya gitmedim.

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Öğretmenliğimin ilk yıllarıydı.

Okul müdürü ücretsiz olarak öğretmenlere verilmesi gereken öğrenci not defterini para ile satmak isteyince karşı çıktım ve almadım.

Kırtasiyeden bir defter alarak kendime bir not defteri hazırladım.

Bunun örnekleri çoktur.

Bunları anılarım adlı kitapta yazacağım.

Bazı şeylere hayır dediğim için okul idaresi tarafından “Pürüz Kamil” olarak adlandırıldım.

Bu unvanı şerefle taşıyorum.

Evet, hak aramak, hakkını savunmak “pürüzlük” ise ben pürüzüm.

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Sayın Sevinç’in yazısına bir eklemede bulunmak istiyorum.

İnsan önce birey yani vatandaş olmalıdır.

Bizler sorgulayan, irdeleyen, hak arayan, hakkını koruyan, gerektiğinde hayır diyebilen nesiller yetiştirmediğimiz sürece hep “EVET” diyenlerle karşılaşırız.

İşte o zaman da biat toplumu yaratmış oluruz.