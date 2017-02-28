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BBP İl Başkanı Şeref Gönenli, mazbatasını aldı

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BBP İl Başkanı Şeref Gönenli, mazbatasını aldı
19 Şubatta yapılan 9. Olağan İl Kongresinde seçilmiş başkan olan BBP İl Başkanı Şeref Gönenli, yeni yönetimiyle birlikte mazbatasını aldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) 9. Olağan İl Kongresi’nde tek aday olarak çıkan ve teşkilatın yeni başkanı seçilen Avukat Şeref Gönenli Kocaeli Adliyesi 3.Asliye Hukuk Mahkemesi Hâkimi Nurettin Temur’dan mazbatasını aldı. Gönenli ’ye mazbatasını teslim eden hâkim Nurettin Temur, yeni teşkilat yönetimine görevlerinde başarılar diledi.

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