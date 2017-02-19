BBP Kocaeli'de yeni başkan belli oldu!

BBP 9’uncu Olağan Genel Kongresi’nde mevcut başkan Nihat Yıldız tekrar aday olmazken, kongrede bir önceki dönem İl Başkanlığı yapan Avukat Şeref Gönenli yeniden başkan seçildi

Büyük Birlik Partisi (BBP) 9’uncu Olağan Genel Kongresi parti binasında gerçekleştirildi. Kongrede mevcut Başkan Nihat Yıldız yeniden aday olmazken, Yıldız’ın yerine başkanlık için Ercan Keleş ve Mustafa Arha isimleri belirtilmişti. Ancak son dakikada Genel Merkezden gelen talimatla bir önceki dönem İl Başkanı olan Şeref Gönenli’nin tek liste olarak aday olacağı öğrenildi. Ardından İl Başkan adayı olan Ercan Keleş, sosyal medya hesabından kongreye darbe yapıldığını iddia etmişti. Gönenli, rakipsiz girdiği seçim sonucunda başkan seçildi. 150 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongre sonucunda 14 yönetim kurulu üyesi, 5 disiplin kurulu üyesi ve 25 üst kurul delegesi seçildi.

BBP’NİN YALNIZ OLMADIĞINI GÖSTERDİK

İl Başkanı Nihat Yıldız, “İl Başkanlığını bıraktım ancak bundan sonra verecekleri bütün görevlere de hazır olduğumu Genel Başkan’a ilettim. BBP kendi yağıyla kavrulan bir parti. Payına düşen kısmını ve gasp edilen haklarından dolayı kendi imkanları ile siyaset yapmaya çalışıyoruz. Bu davaya omuz veren arkadaşlarımızla burada kongremizi gerçekleştiriyoruz. Ben görevi bırakıyorum dediğimizde birçok arkadaşımız aday oldular. Aday olan arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. BBP‘nin yalnız olmadığını herkese göstermiş olduk” dedi.

SİZLERİN DESTEKLERİNİ BEKLİYORUM

Yıldız’ın ardından konuşan yeni başkan Şeref Gönenli, ”Referandum sürecinde yapılan istişareler sonucunda kongrelerimizde tek aday olarak çıkılması uygun görüldü. Biz hep kaldığımız yerden devam etmek üzere bayrağa devralırız. Bu kapsamda ben de bu görevi ekip arkadaşlarımla beraber en iyi şekilde yerine getireceğime sizlere söz veriyorum ve sizlerden de desteklerinizi bekliyorum” dedi. Konuşmaların ardından geçilen seçimlerin sonucunda Gönenli dönemi ikinci kez başladı. Serkan BORLAK

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Mustafa Arha, Mustafa Korkmaz, Bülent Turan, Mustafa Ceyhan, Ziya Polat, Zülfikar Şahin, Elvan Şahin, Ümit Kıyıcı, Ömür Yeşil, Harun Küçük, Celal Bayraktar, Ömer Şahin, Ekrem Özgür.

Disiplin Kurulu Üyeleri: Niyazi Çakır, Kadir Engin, Bayram Kurtaran, Serhat Duyar, Ali Rıza Ayman.

Üst Kurul Delegeleri: Serhat Duyar, Mehmet Korkmaz, Nihat Yıldız, Remzi Kaya, Şeref Gönenli, Niyazi Çakır, Kadir Engin, Mustafa Korkmaz, Mustafa Arha, Mustafa Demir, Ümit Kıyıcı, Mustafa Mercan, Feramuz Çakmak, Bayram Kurtaran, Elvan Şahin, Zülfikar Şahin, Ziya Polat, Mustafa Ceyhan, Celal Bayraktar, İsmet Yıldırım, Sümmani Yaşık, Ercan Keleş, Ali Rıza Ayman, Ömer Şahin, Bülent Turan.