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BBP kongreye gidiyor Yıldız aday olmayacak

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BBP kongreye gidiyor Yıldız aday olmayacak
Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Nihat Yıldız, 19 Şubat Pazar günü yapılacak olan il kongresinde aday olmayacağını açıkladı.

Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Nihat Yıldız il binasında basın açıklaması düzenledi. 18 Ocak 2015 tarihinde göreve geldiğini ifade eden Yıldız, “2 yıldır başkanlık görevini üstlendim. Kongre 19 Şubat Pazar günü saat 14.00’de il binasında olacak. Başkan adayı yönetimden veya delege içinden bir arkadaşımız olacak. Ben yeniden aday olmayacağım. Tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 2 yıl boyunca 7 Haziran ve 1 Kasım olmak üzere iki seçim geçirdik. Her iki seçimden de alnımızın akıyla çıkmış olduk. Kazasız belasınız seçimleri atlattık” dedi.

 

Aday olmayacağım
Yıldız: “Biz bu seçimde yanlış uygulanan siyasi partiler seçim yasası ile tek kuruş katkı almadan tamamen kendi imkanlarıyla siyaset yapan bir partiyiz. Başta iktidar olmak üzere birkaç parti arasında seçim kampanyası yapıldı. Bugün yine yapılıyor. Referandumda evet çıkarsa seçim kanunlarında değişlik yapacağız diyerek süreci geçirmeye çalışıyorlar. Önümüzde referandum seçimi var bu seçimde daha dinamik il yönetimi oluşturmak üzere yeniden bir kongre yapacağız. Kongrede il başkanlığına aday olmayacağım. Ama bundan sonra verilecek her görevde mücadeleye devam edeceğim.

 

Ciddi anlamda kutuplaşma var
BBP olarak referandumda hep şunu vurgulamak istedik evet veya hayır demeden kutuplaştırılmadan bunun bir demokrasi bayramı olarak görülmesini istiyoruz. Daha öncede bunu söyledik. Maalesef gelinen süreçte görüyoruz ki referandum da ciddi anlamda kutuplaşama var. Bunu tehlikeli buluyoruz. Bu yanlıştan bir an önce dönülmesini istiyoruz. BBP her zaman olduğu gibi devletinin ve milli iradenin yanında olduğu göstermek adına referandum kararına alana kadar cevabını açıklamadı. İstişarelerimiz hala daha devam ediyor. İstiarelerin sonuna geldik. Genel başkanımız birkaç gün içinde ilgili kurulları toplanarak nihai kararını verecektir.

 

Referandum kararı açıklanacak
Evet, veya hayır netice de her görüşü savunana milletimiz kararını verecektir. Özellikle iktidar tarafından bugün hayır diyenlerin 15 Temmuz’un hesabı gibi algılayıp kutuplaştırarak dinamit koymuşlardır. 15 Temmuz’da bu millet darbeye hayır dedi. Referandum da hayır demek terörist olarak bağdaştırılamaz. Bunun tehlikeli ve yanlış açıklama olduğunu düşünüyorum. Kongre 19 Şubat Pazar günü saat 14:00’de il binasında olacak. Başkan adayı yönetimden veya delege içinden bir arkadaşımız olacak. Kongrede 150 delege oy kullanacak. Kongre soncunda yönetim kurulu ve 25 üst  kurultay delegesi seçilecek” ifadelerine yer verdi. Nuri AKÇAHARMAN

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