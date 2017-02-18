Büyük Birlik Partisi Kocaeli Başkanlığı kongresi bugün saat 14.00’te il binasında yapılacak. Mevcut başkan Nihat Yıldız’ın aday olmadığı kongrede il yöneticisi Ercan Keleş ile BBP Körfez İlçe Başkanı Mustafa Arha’nın aday olacağı öğrenildi.
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BBP’de bugün başkan değişiyor...
Büyük Birlik Partisi Kocaeli Başkanlığı kongresi bugün saat 14.00’te il binasında yapılacak.
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BBP’de bugün başkan değişiyor...Büyük Birlik Partisi Kocaeli Başkanlığı kongresi bugün saat 14.00’te il binasında yapılacak.
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