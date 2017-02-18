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BBP’de bugün başkan değişiyor...

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BBP’de bugün başkan değişiyor...
Büyük Birlik Partisi Kocaeli Başkanlığı kongresi bugün saat 14.00’te il binasında yapılacak.

Büyük Birlik Partisi Kocaeli Başkanlığı kongresi bugün saat 14.00’te il binasında yapılacak. Mevcut başkan Nihat Yıldız’ın aday olmadığı kongrede il yöneticisi Ercan Keleş ile BBP Körfez İlçe Başkanı Mustafa Arha’nın aday olacağı öğrenildi.

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