BBP’li Remzi Kaya’dan Alper Tan’a çok sert sözler!

Mesut Akbulut

Büyük Birlik Partisi İl Başkan Yardımcısı Remzi Kaya, önceki gün sert bir açıklama yaptı. Kaya, Kanal A Genel Yayın Yönetmeni Alper Tan’ı hedef aldı.

Alper Tan, Fatih Dağıstanlı ile birlikte sundukları ‘Manşetlerin Dili’ programında gazete haberlerini okurken Aydınlık gazetesinde yayınlanan ‘Saadet’ten, Büyük Birliğe Hayır Ziyareti’ haberi sonrasında BBP Genel Başkanı Mustafa Destici aleyhine sert iadeler kullanmış.

Peki BBP’li Remzi Kaya’yı çileden çıkaran Alper Tan demiş?

Birlikte okuyalım;

“Ne idiği belirsiz hâle gelmiş olan bir partinin, ne dediğinin çok önemi yok zaten bu saatten sonra…

Hiç kimse de merak etmiyor Büyük Birlik Partisi ne diyecek diye.

Çünkü, varlığı ile yokluğu arasında bir fark göremiyorum ben.

Mustafa Destici, Ak Parti’nin ya da MHP’nin kendisini çağırıp adam yerine koymasını ve onun üzerine bir tavır belirlemeyi düşünüyor”.

İşte bu sözler BBP’li Remzi Kaya’yı çileden çıkarmış…

Kaya, önceki gün açıklama yaptı…

Çok sertti…

Alper Tan’ı hedef aldı…

“ Eyy birilerinin maaşlı algı operatörü, satılık kalemşoru Altan Tan!

Sözde kendisini dev aynasında gören yandaş (lağım) medyanın önemli borazanlarından olan, kalemi lağımdan daha necis, arsız ve vahşi; Kanal A Genel Yayın Yönetmeni Alper Tan, AKP tarafından tevdi edilen maaşlı algı operatörlüğü görevine uygun olarak yine birilerinin talimatıyla işkembeden ‘ANALİZ’ yaparak üstlendiği kutuplaştırıcı rolünü layıkı veçhile yerine getirmiştir…

Bu sözlerini Alperen’ler asla unutmayacak Alper Tan!

Sayende senin de ifade ettiğin, ama içini dolduramadığın;

‘Ne İdiği Belirsiz” sözü cümle içinde birkaç yerde ve birkaç defa kullanılarak ‘ALPER TAN’ ismiyle özdeşleşip yeniden anlam kazanıyor.

Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu, bize;

Zalimin karşısında “Elif” gibi dimdik,

Allah’ın karşısında da, “Vav” gibi eğik olmayı öğretti.

Ne senin gibilerin, ne senin, ne sözlerinin ne de ağa babalarının hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur bizim gözümüzde.”

Remzi Kaya’nın açıklaması böyle…

16 Nisan’da referandum var…

Bütün partiler saflarını belirledi…

BBP, referandumda “evet” mi diyecek, “hayır” mı diyecek konusuna bir açıklık getirmedi..

Durum böyle olunca, BBP eleştiriliyor…

Alper Tan, BBP’yi eleştirebilir…

Ama, Tan’ın söylemleri hiç hoş değil…

Tan’ın söylemleri hakarete varır boyutta…

Şunu ifade etmeliyim ki, referandumda “evet” verecekler de, referandumda “hayır” verecekler de diğer tarafı ötekileştirmemeli…

Şu sıralar bu yapılıyor…

Bundan derhal vazgeçilmeli…

Yoksa sonucu kötü olaylarla karşılaşabiliriz diye düşünüyorum…

Sevim Hanım’dan yine önemli etkinlik

Kandıra’nın Güzin ablası olarak lanse edilen ve 7’den 70’e herkes tarafından sevilen, sayılan ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, daha önce birçok etkinlik düzenlemişti. Deren, şimdi de Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ilçedeki kadınları 10 Mart’ta İstanbul’a götürüyor. Deren, kadınlara Dolmabahçe Sarayı’nı gezdirecek, Atatürk’ün hayatını kaybettiği odayı gezdirecek. Keşke her ilçede Sevim Deren gibi bir iyilik meleği olsa…

Güzeloğlu’ndan Sağsöz’e ziyaret

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Medical Park Hastanesi’nde tedavi gören Çağdaş Kocaeli Gazetesi İmtiyaz Sahibi Nurettin Sağsöz’ü ziyaret etti. Nurettin Sağsöz’ün eşi Dilek hanım ve Çağdaş Kocaeli Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sadun Çetin tarafından karşılanan Vali Güzeloğlu, Nurettin Sağsöz’ün sağlık durumu hakkında bilgi alarak, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Nurettin Sağsöz ve eşi Dilek Sağsöz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Vali Güzeloğlu’na teşekkür ettiler. Biz de Nurettin Bey’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Kırımlılardan satranç turnuvası

Kocaeli Kırım Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneği’nin İzmit Belediyesi ve İl Gençlik Spor Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği "4. Geleneksel İsmail Bey Gaspıralı Satranç Turnuvası", 18-19 Şubat 2017 tarihlerinde Yahya Kaptan Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda yapılacak. Kocaeli Kırım Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneği’ Başkanı Zümran Aracı, bugün saat 10.00’da yapılacak açılış töreni ile 19 Şubat Saat 17.00’de yapılacak kapanış törenine herkes davet edildi.

Doğan ve Korkmaz İzmit turu yaptı

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın gönlünde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapıyor… Doğan, daha önce yaptığı açıklamada 2019’da yapılacak seçimde İzmit Belediye Başkanlığa aday olmayacağını ifade etmişti… Doğan, önceki gün AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz ile birlikte Kültür Tepesi’ndeki çalışmaları incelediler… Sonrasında Akçakoca Mahallesi’ne geçen başkanlar buradaki çalışmalar hakkında da ilgililerden bilgi aldılar. Uzun süredir bu ikiliyi yan yana görmemiştik… Acaba Doğan, Korkmaz’ı İzmit Belediye Başkan adaylığına mı hazırlıyor? Olur mu olur, yakışır mı, yakışır.