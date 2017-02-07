BBP'li Yıldız: Terör örgütü evet ya da hayır diyemez

BBP İl Başkanı Nihat Yıldız yaptığı yazılı açıklama ile gündemi değerlendirdi. İl Başkanı Nihat Yıldız "Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasasına hiçbir terör örgütü evet yada hayır diyemez” ifadelerini kullandı.

Yazılı basın açıklamasında tramvay projesini değerlendiren BBP İl Başkanı Nihat Yıldız “Zamanında bitirilemeyen tramvay yol inşaatı esnafımızı bitirme noktasına getirdi. Tramvay yol inşaatının bitmesinin başka bahara kaldı. Yetkililerin acilen önlem almaları gerekmektedir. Bu sürecin özür dilemekle geçiştirilemez. Esnafımızın mağduriyetinin giderilmesi gerekir” dedi.

ÖTV VE KDV İNDİRİMİ

Ülkenin ana sorunları çözülmeden son zamanlarda gündemde olan anayasa değişikliği ve başkanlık sistemi meselesi ülke sorunlarını ikinci plana atmıştır diyen Yıldız “Terör, ekonomi ve işsizlik sorunun hala devam ediyor olması tam bir beceriksizlik örneğidir. 15 yıldır tek başına iktidar olan bir yerde sorunlar çözülememişse bundan sonrası için iyi bir referans değildir. Referandum dolayısı ile ÖTV ve KDV indiriminin samimi değildir” açıklamasında bulundu.

EVET YADA HAYIR DİYEMEZ

Eğer gerçekten ekonomiye bir çözüm bulmaksa bu düzenlemenin daimi olması gerekir diyen İl Başkanı Yıldız “Yoksa hükümet nisan sonrasını düşünemiyor mu? BBP olarak referandum ile ilgili istişarelerimiz devam ediyor bu gün gelinen noktada evet yada hayırdan ziyade yeni anayasa maddelerinin içerik yönünden değerlendirmesi üzerine duruyoruz. Bu süreçte referandumu kutuplaşmaya götüren siyasilerimizin kutuplaştırıcı dil kullanmamalarını bekliyoruz. Özellikle hükümetin terör örgütlerini ön plana çıkararak onlar hayır diyor bizde evet diyoruz diyerek kutuplaşmanın önünü açıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasasına hiçbir terör örgütü evet yada hayır diyemez. Türkiye Cumhuriyetinin anayasasını ancak onun bölünmez bütünlüğünü koruyanlar onaylar yani Yüce Türk Milletimiz onaylar. Referandum Bir demokrasi bayramıdır referandum sonrası evet de çıksa hayır da çıksa hiçbir şey değişmeyecektir. Hükümetin bir an evvel referandumdan ziyade ülke sorunlarına öncelik vermesi gerekir” ifadelerini kullandı. Serkan BORLAK