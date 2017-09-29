Bedriye Güven vefat etti

Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Bedriye Güven’in cenazesi Şirinevler Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hatip Köy Mezarlığında toprağa verildi.
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İzmit Cumhuriyet Mahallesi Necmettin Kırbaş Sokak adresinde ikamet eden emekli memur Mustafa Muzaffer Güven’in eşi Bedire Güven (90) felç rahatsızlığı nedeniyle vefat etti
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