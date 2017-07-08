Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Bedriye Türkkal’ın cenazesi Seka Lojmanları Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Bedriye Türkkal vefat etti
İzmit Serdar Mahallesi Seka Sitesi Güneş Apartmanı adresinde ikamet eden aşçı merhum Mehmet Türkkal eşi Bedriye Türkkal (86) şeker hastalığı nedeniyle vefat etti
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