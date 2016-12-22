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Bekaert’te anlaşma sağlandı gibi...

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Bekaert’te anlaşma sağlandı gibi...
Bekaert’te 15 gündür süren grevin sonuna gelindi. Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından işveren tarafından yapılan teklif çalışanlara iletildi.

Bekaert fabrikasında sendika ve işveren anlaşma sağlanamayınca greve çıkılmıştı. Fabrikada örgütlü olan Birleşik Metal-İş Sendikası ile işveren arasında yapılan görüşmelerde, sendika yüzde 20 zam isterken, işveren yüzde 11 zam teklifinde bulunmuştu. Tarafların anlaşamaması üzerine 8 Aralık tarihinde çıkılan grevde sona gelindi.

 

SENDİKA BİNASINDA TOPLANDILAR

15 gündür grevde olan Bekaert çalışanlarına işveren tarafından yeni teklif sunuldu. Sunulan teklif Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından çalışanlara iletildi. Bu teklif sonrasında sendika tarafından işçiler arasında oylamaya gidildi. Bekaert işçileri sabah saatlerinden itibaren Birleşik Metal-İş Sendika binasında toplanmaya başladılar.

 

OYLAR SAYILDI

Yaklaşık 300 işçinin katıldığı ve basına kapalı olarak yapılan seçim sonucu açıklanmadı. Sendika binasında seçim sonrasında Birleşik Metal-İş Şube Başkanı Telat Çelik’in odasında oyların sayılması sonrasında toplantı salonunda işçilere açıklandı. Ortaya çıkan sonuca sonucu tepki gösteren işçiler sendika binasını terk ettiler.

 

FABRİKA ÖNÜNDE AÇIKLAMA OLACAK

İşçilerle yapılan toplantı sonrasında kısa bir değerlendirme yapan Birleşik Metal-İş Sendikası Şube Başkanı Telat Çelik, “İşveren tarafından verilen teklifi arkadaşlarımızla paylaştık. Genel merkez ile bir değerlendirme yaparak işveren ile bir araya geleceğiz. Sonrasında fabrika önünde kamuoyuna açıklama yapılacaktır” demekle yetindi. Bu açıklama sonrasında tarafların anlaşmaya yakın oldukları yorumu yapıldı. Serkan BORLAK   

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