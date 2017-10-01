Bekir Çakır'ın yerine o isim atandı!

Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine atanan isim belli oldu.

Geçtiğimiz aylarda Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevinden istifa eden Bekir Çakır’ın yerine Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nilgün Fığlalı atandı. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı görevinden bir süre önce ayrılan Prof. Dr. Alpaslan Fığlalı’nın eşi olan Nilgün Fığlalı, iki görevini aynı anda yürütecek.