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Bekle bizi Dadaş!

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Bekle bizi Dadaş!
Erzurumspor deplasmanına gidecek olan 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden Kocaeli Birlikspor zorlu maçın hazırlıkları devam ediyor.

Ofspor maçında sakatlanan Onur Garip dinlendiriliyor

 

TEK EKSİK VAR

Kocaeli Birlikspor zorlu maratonda 2 haftada oynayacağı 4 maçın hazırlıklarını yapıyor. İlk durağı Erzurum olan Birlikspor’da çalışmalar ara vermeden başladı. Pazartesi günü yenileme antrenmanı yapan Kırmızı Beyazlılar önceki gün (Salı) teknik ve taktik çalıştı. Ofspor maçında sakatlanan forvet Onur Garip dışındaki tüm oyuncular antrenmana eksiksiz katıldı. 

 

KURALLI OYUN ÇALIŞTILAR

Isınma hareketlerinin ardından teknik çalışan Kırmızı-Beyazlılar antrenmanın son bölümünde 3 ayrı gruba ayrıldı ve yarı sahada dar alanda kurallı oyun oynadı. MR’ında sol bacak arka adalesinde yaklaşık 2 cm derinliğinde yırtık tespit edilen Onur Garip dinlendirildi.Tedavisi süren Garip’in Erzurum deplasmanında oynayıp oynamayacağı henüz belli değil.

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