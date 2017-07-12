Belediye binasında yangın çıktı!

Karamürsel Belediyesi Hizmet Binası'nda korkutan yangın!

Karamürsel Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Karamürsel Belediyesi Hizmet Binası arkasında bulunan trafodan yükselen dumanlar çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Olay itfaiye ve polis ekiplerine haber verilmesi üzerine ekipler, kısa sürede olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri, trafoyu açarak çıkan yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangının çıkma sebebi olarak, yapımı yeni biten belediye binasının taşınmaya başlaması ile belediye binasında kullanılan cihazların ani yükleme yapmasından dolayı olduğu iddia edildi. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.