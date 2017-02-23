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Belediye-İş’ten sert tepki

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Belediye-İş’ten sert tepki
Belediye-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Osman Şar, yaptığı yazılı bir açıklama ile Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği’ne hizmet veren taşeron şirketi Merdan Sağlık Bilgi İşlem AŞ’ye tepki gösterdi.

Sendikalarının emekçileri ve üyelerin hiçbir zaman kandırmadığını dile getiren Şar, Belediye-İş olarak, Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı 20’ye yakın hastanede çalışan temizlik emekçilerine örgütlenme ve toplu sözleşme sözü verdiklerini dile getirdi.

 

“BEDEL ÖDETECEĞİZ”

Bin 64 temizlik çalışanının 600’den fazlasının Belediye-İş’i tercih ettiğini dile getiren Şar, “Bu durumla ilgili Çalışma Bakanlığı'na yetki başvurusunda bulunduk. Bakanlığın verdiği yetki kararına firma itiraz etti. Mesnetsiz itirazlarla süreci uzatanlar, karşılarında sadece Belediye-İş’i değil, mağdur ettiği tüm işçileri bulacaktır. İtirazın amacı işçiyi toplu sözleşmesiz bırakmak için yapılmış bir itirazdır ve emekçilere yapılmış zulümdür. Şirket bu itirazla ilkel bir yol denemiştir. Fakat Belediye-İş, çalışanların boynunu eğdirmemekte, ona bedel ödetmeye çalışanlara bedel ödetmekte kararlıdır” dedi.

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