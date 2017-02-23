Belediye-İş’ten sert tepki

Sendikalarının emekçileri ve üyelerin hiçbir zaman kandırmadığını dile getiren Şar, Belediye-İş olarak, Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı 20’ye yakın hastanede çalışan temizlik emekçilerine örgütlenme ve toplu sözleşme sözü verdiklerini dile getirdi.
“BEDEL ÖDETECEĞİZ”
Bin 64 temizlik çalışanının 600’den fazlasının Belediye-İş’i tercih ettiğini dile getiren Şar, “Bu durumla ilgili Çalışma Bakanlığı'na yetki başvurusunda bulunduk. Bakanlığın verdiği yetki kararına firma itiraz etti. Mesnetsiz itirazlarla süreci uzatanlar, karşılarında sadece Belediye-İş’i değil, mağdur ettiği tüm işçileri bulacaktır. İtirazın amacı işçiyi toplu sözleşmesiz bırakmak için yapılmış bir itirazdır ve emekçilere yapılmış zulümdür. Şirket bu itirazla ilkel bir yol denemiştir. Fakat Belediye-İş, çalışanların boynunu eğdirmemekte, ona bedel ödetmeye çalışanlara bedel ödetmekte kararlıdır” dedi.