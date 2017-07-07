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Belediye meclisinde "ADALET"li laf atışması!

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Belediye meclisinde "ADALET"li laf atışması!
Gölcük Belediyesi'nde ilginç anlar yaşandı!

Gölcük Belediye Temmuz Ayı Meclisi önceki gün belediye meclis salonunda yapıldı. Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş Başkanlığında 9 maddelik gündem ile toplanan mecliste, 13 maddenin 6 maddesi oy çokluğu ile kabul edilirken, 7 madde ise komisyona gönderildi. 

 

ADALET DÖVİZİYLE GELDİLER

Gölcük Belediye Meclis toplantısında ilginç anlar yaşandı. CHP grubu, "ADALET" dövizleri ile birlikte salona geldi. Meclis toplantı salonunda yerini alan CHP grubunun "ADALET" dövizleri ile oturmasına AKP grubundan tepki geldi. AKP Kurucu İlçe Başkanı ve Meclis üyesi Mevlüt Demir “Biz adaleti biliyoruz, bunları gözümüze sokmanıza gerek yok, sizin kimlerle kolkola girdiğiniz belli” demesi üzerine ortalık gerildi. Başkan Ellibeş’in araya girmesiyle meclis toplantısına geçildi geçilmesine ama CHP grubundan AKP'li başkanın sözlerine yanıt gecikmedi. CHP grubu “Adalet için yürüyoruz,Adalet yürüyüşünde ne FETÖ ne de başka bir unsur yer almıyor” dediler.

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