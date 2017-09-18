Belediye otobüsü gelin arabası oldu

Derince İlçesi'nde evlenen çiftin gelin arabası belediye otobüsü oldu.

Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışan Müslüm Yıldız ile İlknur Yıldız belediye otobüsünü gelin arabası yaptı. Derince Sırrıpaşa Mahallesi Çavdar Caddesi’nde yer alan çiçekçide Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüs, görenlerin şaşkın bakışları arasında gelin arabası olarak süslendi. Araç yaklaşık bir saatte süslenirken Murat Kavuret ve Ayhan Kavuret ilk kez bir belediye otobüsünü gelin arabası olarak süslediklerini söyledi. İlginç gelin arabası daha sonra şaşkın bakışlar arasında gelin ve damadı almak için hareket etti.



