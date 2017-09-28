Belediye-PTT işbirliği

İzmit Belediyesi ile PTT Çalışanları Derneği tarafından “Kitaplar Hayat Olsun” projesi başlatıldı

Proje ile PTT Çalışanları Derneği, okuma alışkanlığını arttırmak için İzmit Belediyesi’nin sokak kütüphanelerine kitap toplayacak. PTT Çalışanları Derneği İzmit Şubesi Başkanı Mustafa Bayraktar, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç’u ziyaret ederek proje hakkında görüş alış verişinde bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, proje için PTT çalışanlarına teşekkür etti. PTT dernek üyeleri ve diğer destekçilerin katkıları ile toplanacak kitapların İzmit Belediyesine teslim edileceği kaydedildi.