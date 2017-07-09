Belediyenin Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda, Solaklar yolu üzerindeki Modern Hayvan Pazarı’na kulaklarında küpesi, pasaportu, sağlık raporu ve sevk belgesi olmayan hayvanların alınmadığı kaydedildi. Yetkililer, Modern Hayvan Pazarından yararlanmak isteyenlerin gerekli belge ve evraklarını İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinden temin edebileceklerini bildirdiler.
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Belediyeden küpe uyarısı
İzmit Belediyesi’nden küpesiz ve pasaportsuz hayvanlarla ilgili önemli uyarı yapıldı.
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