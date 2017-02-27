  • BIST 88.337
  • Altın 144,720
  • Dolar 3,5872
  • Euro 3,7937
  • Kocaeli : 5 °C
  • İstanbul : 8 °C
  • Sakarya : 5 °C

Belediyeden öğrenciler için yurt

»
Belediyeden öğrenciler için yurt
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Tepeköy Mahallesinde inşaatı devam eden öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu.

Egemenlik Caddesi’nde birkaç ay içinde hizmete girmesi planlanan öğrenci yurdunun son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Doğan "Geçler ve gençlere yönelik yapılan hizmetler her zaman önceliğimiz oldu. Geçtiğimiz yıl temelini attığımız Tepeköy Öğrenci Yurdunda sona gelindi.  Binamızın kaba inşaatı tamamlandı. Kalan çalışmaların da birkaç ay içerisinde bitmesini bekliyoruz. Süreci yakından takip ediyor, sık sık inşaata gelip son durumu değerlendiriyorum.  İnşallah birkaç ay içerisinde öğrencilerimiz aile sıcaklığında bir yurda kavuşacak.

 

AİLE SICAKLIĞINDA

Yurdumuzda öğrencilerin rahat etmeleri,  boşta kaldıkları zamanlarını en etkin geçirebilmeleri için her şeyi düşündük.  Binamız 2 bodrum kat, 1 zemin kat, 2 normal kat ve 1 çatı katı olmak üzere toplamda 5,5 kattan oluşuyor. 38 oda 138 yatak kapasiteli olacak yurtta odalar ise 4’er kişilik olarak tasarlandı.  Yapılacak ilavelerle oda sayımız 150’yi bulacak. Her odada banyo, kişiye özel dolap ve çalışma masası bulunacak.  Binada engelli odası, yemekhane, etüt odaları, etüt salonları, mescit ve çamaşırhane de bulunacak. Kısacası yavrularımız evlerinde sahip oldukları tüm imkânlara yurdumuzda da sahip olacaklar.

 

KEYİF ALIYORUZ

Biz gençlerimize güveniyoruz.  Gençlerimiz sayesinde geleceğimizden de umutluyuz. İzmit Belediyesi olarak gençlerimiz, özelliklede üniversite öğrencilerimiz için önemli çalışmalar yapıyoruz. Üniversitede 2 çorba çeşmemizle gençlerimize sıcak çorba imkânı sunuyoruz. Yine Türkiye de ilk defa üniversiteli pazarımızı şehrimize kazandırıyoruz. Üniversite bölgesinde kurulacak pazarda gençlerimiz satmak istedikleri giyim ve eşyalarını satabilecek. Çok kısa süre sonra  bu pazarımızı da öğrencilerimizin kullanımına açacağız.   Genç Girişimciler Merkezimiz gençlerimizin emrinde, gidip merkezimizden faydalanabilirler.  Yine Sarısu’daki kampımızı da genişletip gençlerimizin kullanımına açtık.  Bu saydıklarım dışında daha birçok alanda gençlerimize hizmet ediyoruz. Bu hizmeti yaparken de büyük keyif alıyoruz. Çünkü geleceğimize yatırım yapıp, geleceğimize hizmet ettiğimizi biliyoruz.” dedi.  Öğrenci yurdunun yaklaşık 3 milyon liraya mal olacağı kaydedildi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karaosmanoğlu, fabrika yöneticileri ve çalışanlarını ziyaret etti27 Şubat 2017 Pazartesi 04:00
  • Emeklilerin kemik ölçümü yapılıyor27 Şubat 2017 Pazartesi 03:00
  • Batı Trakya Türklerinden Vali’ye ziyaret27 Şubat 2017 Pazartesi 02:00
  • Bilgi Küpü, Türkiye Şampiyonasında27 Şubat 2017 Pazartesi 01:00
  • Serhat İlleri’nden işadamlarına ziyaret26 Şubat 2017 Pazar 22:00
  • Atatürk Anadolu Lisesi’nden unutulmaz konser26 Şubat 2017 Pazar 21:00
  • Körfez ve Derince arasına alternatif ulaşım26 Şubat 2017 Pazar 20:00
  • Büyükşehir’den inşaat malzemesi ihalesi26 Şubat 2017 Pazar 19:00
  • Başkan Doğan'dan İZGAZ müdürüne ziyaret26 Şubat 2017 Pazar 18:00
  • Bakanlığın aldığı sigara yasağı kararı doğru mu?26 Şubat 2017 Pazar 17:10
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim