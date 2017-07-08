  • BIST 100.084
  • Altın 141,127
  • Dolar 3,6267
  • Euro 4,1314
  • Kocaeli : 22 °C
  • İstanbul : 25 °C
  • Sakarya : 22 °C

Belediyenin aracından düşen işçi yaşamını yitirdi

»
Belediyenin aracından düşen işçi yaşamını yitirdi
Çöp aracının arkasında durduğu sırada dengesini kaybederek yere düşen Yunus Topyıldız (42), yaşamını yitirdi

Alınan bilgilere göre, Kandıra Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde taşeron işçi olarak çalışan Yunus Topyıldız (42), Tabakhane Caddesi'nde çöp aracının arkasında durduğu sırada dengesini kaybederek düştü. Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Topyıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yüzlerce vatandaş zanlılara saldırmak istedi07 Temmuz 2017 Cuma 15:09
  • Eşya taşıyan genç asansörde kaldı07 Temmuz 2017 Cuma 14:32
  • Samanlık yandı ama herkes onu konuştu!07 Temmuz 2017 Cuma 13:30
  • Duvar çöktü! Çevredeki binalar boşaltıldı!07 Temmuz 2017 Cuma 11:18
  • Yol kenarında çocuk cesedi bulundu!07 Temmuz 2017 Cuma 10:36
  • Hamile kadına tecavüz edip, bebeğini öldürdüler!07 Temmuz 2017 Cuma 08:58
  • 5 metrelik kuyudan böyle çıkarıldı06 Temmuz 2017 Perşembe 16:12
  • Bunalıma giren kişi kendini ağaca astı06 Temmuz 2017 Perşembe 13:10
  • Başiskele'de feci kaza: 5'i çocuk 10 yaralı06 Temmuz 2017 Perşembe 11:42
  • Rutin kontrolde uyuşturucu vurgunu!06 Temmuz 2017 Perşembe 10:27
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim