Alınan bilgilere göre, Kandıra Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde taşeron işçi olarak çalışan Yunus Topyıldız (42), Tabakhane Caddesi'nde çöp aracının arkasında durduğu sırada dengesini kaybederek düştü. Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Topyıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- BIST 100.084
- Altın 141,127
- Dolar 3,6267
- Euro 4,1314
- Kocaeli : 22 °C
- İstanbul : 25 °C
- Sakarya : 22 °C
- Çocuklar, ‘Harika Kanatlar’ ile eğlendi
- Kocaeli’nin evladı İSU’ya genel müdür oldu
- Belediyenin aracından düşen işçi yaşamını yitirdi
- Sakarya'daki vahşete onlar da sessiz kalmadı!
- Vahşette korkunç ayrıntılar! "Onunla ben evleneceğim"
- Kılıçdaroğlu'ndan yürüyüşle ilgili flaş karar!
- Göçmen Börekçisi, İzmit merkezde yeni şube açtı
- AKP'li Ceyhan: Bu bir kıyım değil, yenilenme
- HYBRID’lenmenin tam zamanı!
- Yeni partinin isimleri hazır, peki adı ne olacak?
- Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz anmalarına katılacak mı?
- O caniler TUTUKLANDI!
- Bahçeli'den 'Adalet Yürüyüşü' talimat!
- Kartepe’de eğlence başlıyor!
- Festival var şenlik var!
Belediyenin aracından düşen işçi yaşamını yitirdi
Çöp aracının arkasında durduğu sırada dengesini kaybederek yere düşen Yunus Topyıldız (42), yaşamını yitirdi
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Belediyenin aracından düşen işçi yaşamını yitirdiÇöp aracının arkasında durduğu sırada dengesini kaybederek yere düşen Yunus Topyıldız (42), yaşamını yitirdi
Vahşette korkunç ayrıntılar! "Onunla ben evleneceğim"Sakarya’da Suriyeli 9 aylık hamile kadınla 10 aylık bebeğini vahşice katlettiklerini itiraf eden 2 zanlı, tutuklandı
CHP yürüyüşüne saldırı olayında yeni gelişmeKayseri İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında CHP’nin yürüyüşünü hedef alan saldırı hazırlığının engellenmesinin ardından gözaltına alınanların sayısı 15'e yükseldi
Yavru kedi itfaiyecileri uğraştırdıGölcük'te yol kenarında bulunan mazgala giren yavru kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldıktan sonra bir otomobilin motoruna girdi
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında bu hafta (7 Temmuz-13 Temmuz 2017)İzmit sinemalarında bu hafta (7 Temmuz-13 Temmuz 2017)
- 30 Haziran-6 Temmuz 2017 İzmit sinemalarıİzmit sinemalarında (30 Haziran-6 Temmuz 2017)
- 22 Haziran 2017 İzmit sinemalarıİzmit sinemalarında bu hafta 6 yeni film vizyona giriyor.
- 15 Haziran 2017 İzmit sinemalarıİzmit sinemalarında bu hafta biri animasyon olmak üzere 4 yeni film vizyona girdi
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- 2 yumurta= 1 tavukBizim için hiçbir yiyecek belki de yumurta kadar değerli değildir...
- 17 saat hiç açlık hissetmeden oruç tutmak ister misiniz?Üç senedir Ramazan öncesi oruç tutacak olanlar için Karatay sağlıklı beslenme ilkelerine uygun sahur ve iftarın nasıl yapılabileceğine dair Canan Karatay'ın kitaplarından bilgiler alarak yazı hazırlıyoruz
- Omega-3 her derde deva mı?Bugün Sağlıklı Yaşıyoruz köşesini, rahmetli Prof. Dr. Ahmet Aydın Hocamızın "7'den 70'e Taş Devri Diyeti" kitabındaki Omega-3'le ilgili görüşlerine ayırdık. (1)
- D Vitamini her derde deva!Şayet doktorunuz bugüne kadar D Vitamininize baktırmadıysa veya 20 - 30 ng/ml değerlerini yeterli görüp size D Vitamini takviyesi vermemişse lütfen bu yazıyı daha dikkatli okuyun
- Adalet Yürüyüşü
- Yılın düğününden en özel kareler
- Bu caminin ne kubbesi ne çatısı var
- Kültür Tepesi 2. etap açıldı
12345678
- Kot Pantolonları Değerlendirerek Yapabileceğiniz 13 Eşya
- İnanılmaz Komik Kazalar
- Komik ve ilginç kazalar
- KOÜ'ye klimalı otobüs durağı
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim