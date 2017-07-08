Belediyenin aracından düşen işçi yaşamını yitirdi

Çöp aracının arkasında durduğu sırada dengesini kaybederek yere düşen Yunus Topyıldız (42), yaşamını yitirdi

Alınan bilgilere göre, Kandıra Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde taşeron işçi olarak çalışan Yunus Topyıldız (42), Tabakhane Caddesi'nde çöp aracının arkasında durduğu sırada dengesini kaybederek düştü. Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Topyıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.