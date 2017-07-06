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Belediyenin eli tutulmaz!

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Belediyenin eli tutulmaz!
Maalesef belediyeler olmadan kulüplerimiz yol alamıyor, Kocaelispor, Darıca, Gölcük’ten sonra bir örnek de Gebzespor... Ama asla son örnek olmayacak!..

Herhangi bir adayın çıkmadığı kongrede elini taşın altına koyan ve Gebzespor’un başkanlığına seçilen Yusuf Öztürk, Sportif Direktör Abbas Sır ile önceki gün Gebze Belediyesi’nin Temmuz ayı meclis toplantısına katıldı. Müjdeli haberler aldı. İkilinin Gebze Belediyesi’nin daveti üzerine meclise gittiği, ardından da Başkan Adnan Köşker ile görüştüğü belirtildi. Edindiğimiz bilgilere göre Gebze Belediyesi ilerleyen günlerde kulübe sıcak para akışı sağlayacak. Gebze Belediyesi, Gebzespor’a olan desteğini bu sezonda sürdürecek. Geçtiğimiz sezon kulübe yaklaşık 700 Bin TL tutarında nakdi yardım yapan Belediye’nin yeni sezon öncesinde de kulübe sıcak para akışı sağlayacağı öğrenildi.

 

ÖZTÜRK MUTLU

Bu doğrultuda Gebzespor Başkanı Yusuf Öztürk ve Sportif Direktör Abbas Sır’ın Gebze Belediyesi’nin daveti üzerine önceki gün Temmuz ayı meclis toplantısına katıldıkları, ardından da Başkan Köşker’le bir araya geldikleri ifade edildi. Gebzespor’un geleceği hakkında Belediye Başkanı Köşker’le istişare yapan Kulüp Başkanı Öztürk’ün, mor-beyazlı kulübün bugünü ve yarınlarıyla ilgili düşüncelerini paylaştığı belirtildi. Başkan Öztürk, Gebze Belediyesi’nin Gebzespor’a olan yaklaşımından dolayı mutlu oldu. Transfer edilen oyuncuların peşinatlarını kendi cebinden karşılayan Öztürk’ün, Gebze Belediyesi’nin vereceği destekle de kulübü özlenen şampiyonluğa ulaştırmak istiyor. 

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