Belsa esnafı imza toplamaya devam ediyor

Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulun ardından aidat ücretlerine yüzde 70 oranında zam yapılmasına isyan eden Belsa esnafı imza toplamaya başladı. İmza toplayan esnaf 187 kişiye ulaştı.

Belsa Plaza’nın geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulu sonrasında iddialara göre aidat ücretlerine esnafa haber verilmeden yapılmasına esnaf tepki gösterdi. Bir araya gelen esnaflar imza kampanyası başlattılar. Tepkilerini hazırladıkları dilekçelerle dile getirmeye hazırlanan esnaflar aidatların yükselmesini zor durumda olan esnafı daha da zora sokacağını dile getiriyorlar.

187 İMZAYA ULAŞILDI

Uzuner Emlak’ın sahibi Murat Uzuner tarafından başlatılan imza kampanyasında 187 imzaya ulaşıldı. Belsa Plaza’nın giriş noktalarında asılan duyurularla esnafın imza kampanyasına destek vermesi istenirken, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bu bildirilerin kaldırıldığı iddia edildi. Yapılan genel kurul sonrasında aidat ücretlerine yüzde 70 zam yapıldığı iddia edildi. Belsa Plaza’da 583 iş yeri bulunuyor. Bunların 379 kat malikleri, 204 tanesi İzmit Belediyesi’ne ait. Belediye tarafından aidat ücretlerine yapılan zammın gerekçesi olarak Belsa Plaza’nın 13 giriş noktasına güvenlik önlemleri alınacağı “x ray” cihazı kurulacağı belirtildi. Serkan BORLAK