Belsa otoparkından şikayet!

İzmit Belsa Plaza otoparkının Zabıta merkezi önündeki otopark girişini kullanan bir sürücü, Doblo marka aracıyla otopark içerisinde tavandan sarkan boruları desteklemek için eklemiş demirlere takıldı. Aracı hasar alan sürücü, durumu otopark görevlisine bildirdi. Araç sürücüsünün iddiasına göre; durumla ilgilenmeyen otopark görevlisi sürücüye “Girişe 1.85 metreden yüksek araç giremez yazdık daha ne yapalım” şeklinde cevap verdi.

BAŞKA ARAÇLARA DA ZARAR VERMESİN

Aracı hasar gören sürücü, daha önce de Belsa otoparkını kullandığını fakat Zabıta merkezi önündeki girişi ilk defa kullandığını dile getirerek: “Otoparkı işleten firmadan hiçbir şey talep etmiyorum. Yalnızca otopark görevlisinin duruma ilgisizliği hoş değildi” dedi. Araç sürücüsü, otopark görevlisinin ilgisiz cevabına karşılık olarak alanın yüksekliğinin ölçülmesini talep etse de yine bir sonuç alamadı. Tavandan sarkan boruların desteklenmesi için başka önlem alınmasını talep eden sürücü; “Bu alana eklenen demirler kaldırılmalı ya da kısaltılmalı yoksa başka araçlara da zarar verecektir” dedi.

OTOPARK PİS VE BAKIMSIZ

Uzun zamandır hiçbir bakım uygulanmayan Belsa Plaza otoparkının tavan kısmında iş merkezine ait lağım boruları açıkta duruyor. Bu borularda oluşan çatlaklardan araçların üzerine ve etrafa damlayan atık suları da içeride kötü bir görüntü ve kokuya neden oluyor. Birçok araç sahibi, çarşı merkezinde bulunması nedeniyle bu otoparkı tercih etse de bakımsızlık ve ilgisiz çalışanları nedeniyle Belsa otoparkından şikâyetçi.