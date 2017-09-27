"Ben de aldatıldım, kandırıldım"

Meclis toplantısında konuşan KOTO eski Başkanı Semih Barış, “Çeşitli dini vakıfların insanların manevi duyguları ön plana tutarak arkadaşlarımızı kandırıldığını görüyorum. Cumhurbaşkanımız ‘aldatıldım, kandırıldım’ diyor. Bende kandırıldım" dedi.

Kocaeli Ticaret Odası’nın (KOTO) Eylül ayı meclis toplantısı dün odanın Burhan Kasım Meclis Salonu’nda gerçekleşti Akın Doğan başkanlığında toplanan mecliste yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri yer aldı. KOTO Başkanı Necmi Bulut ise hastalandığı için toplantıya katılım gösteremedi. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından 24 Ağustos tarihli toplantı zaptının görüşülmesi ve onaya sunulması ile devam etti.

SEÇİMLER ERTELENDİ HAYIRLI OLSUN

Aylık faaliyet raporunu okuyan KOTO Başkan Vekili Volkan Yılmaz “KOTO Başkanı Necmi Bulut hasta olduğu için toplantıya katılamadı. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının güzel geçmesini temenni ediyorum. 5 Ekim’de belirlenen oda organ seçimleri 18 Nisan’a ertelenmiştir. Hayırlı olsun. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın Ağustos ayı itibariyle 2 yıl odamıza görev verildi. 2 yıl boyunca hayata geçirilecek projelerde odamız söz sahibi olacaktır. Odamıza yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştireceğiz” dedi.

BEN DE ALDATILDIM

Rapor hakkında görüş beyan etmek için söz isteyen eski KOTO Başkanı Semih Barış isim vermeden bir ilimizde faaliyet gösteren bir STK’yı eleştirdi. Barış şunları söyledi: “Seçimlerin ertelenmesi ile ilgili görüş beyan etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi 15 Temmuz sürecinden sonra ülkemiz sıkıntılı günler geçiriyor. Odamızın seçimlerinin ertelenmesi konusunun nedenini bilmiyorum. Ben farklı bir konuyu size söylemek istiyorum. Odanın seçim sürecinde bazı olaya tanık oldum. Milli ve manevi hassasiyetler hepimizde üst derecedir. Bunların istismar edildiğini gördüm. Bir STK başkanının buna meyil ettiğini görüyoruz. Çeşitli dini vakıfların insanların manevi duyguları ön plana tutarak çok miktar arkadaşlarımızı kandırıldığını görüyorum. Bu tehlikenin farkındayım. İçinde olduğum için biliyorum. Cumhurbaşkanımız ‘aldatıldım, kandırıldım’ diyor. Bende kandırıldım, aldatıldım. Bu tehlike çok büyük arkadaşlar. Odaların iç işlerine karışma dönemi bitmeli”

SAVAŞ BALTALARI ORTADA OLACAKTI

KOTO Meclis Üyesi Yaşar Can, Barış’a yönelik “Bizim 4 sene önce gördüğümüzü yeni fark etmiş tebrikler” dedi. Söz alan bir diğer Meclis Üyesi Yusuf Erenkaya ise, “Kürsünün önemli bir özelliği var. Tarih hiçbir şeyi affetmiyor. 4 yılı tamamladık. 6 aylık bir öteleme olmamış olsaydı savaş baltaları ortalıkta dolaşıyor olurdu. hizmet odaklı değil, yarış odaklı çalışmalar olacaktı. Yer geldi özeleştiri yaptık. Birçok toplantıya katıldık özellikle son süreçte iş dünyasını ilgilendiren bakanları ağırladık. Bu salonda interaktif toplantılar oldu, bakana sorular soruldu direk cevap alındı. Ben meclis başkanı ve yönetimi kutluyorum. Bunlar hep bir emektir. Biz bunları istiyoruz” şeklinde konuştu.

KÜVETTE YÜZMEYELİM, OKYANUSA ÇIKALIM

Sahalarda kendi kendimizi yorum yaparak karalıyoruz diyen Erenkaya, “Hepimiz 1 hafta sonra karne alacaktık kimi geçecek kimi kalacaktı. Burada kimse bireysel değildir. Bu salonda bulunan meclis üyeleri birer değerdir. Şimdi yapıcı olma zamanıdır. Lütfen odamızın kıymetini bilin ve 6 ay süreci iyi değerlendirin. Bu kente laik işler yapın. Küvette yüzmeyelim, okyanusa çıkalım. Bu kent bunu hakkediyor. Diğer kentler dolu dizgin koşuyor. 6 ay daha şans tanındı kentimiz için proje üretelim” açıklamalarında bulundu. Selin BECER