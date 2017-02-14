‘Ben olsam Messi’yi getirirdim’

Hakan Yağcıoğlu

Sefa Sirmen, Hapisten çıktıktan sonra ziyaretlere başladı. Gazetemizi de ziyaret eden Sirmen, sporla ilgili de düşüncelerini aktardı. Sirmen, mevcut kent yönetiminin yerinde olsa, kendinin Messi’yi bile getirteceğini belirterek, ‘Bir Kocaelispor’a sahip çıkamadılar’ dedi…

Ziyaretin ilerleyen sürelerinde, spora değinen Sirmen, genellikle Kocaelispor için konuşurken “Bizim zamanımızdaki imkanlara rağmen biz Kocaelispor için önemli şeyler yaptık. KEV tesislerini en iyi şekilde kullandık. Şu anda da belediye personeli orada görev yapsaydı, Kocaelispor orada kalırdı ve ayık kira bedelini bile kasasına koyardı. Bunu yapamadılar, tesisler de elden gidiyor. Ben şu anda yönetimde olsam Bingo ve EVYAP’tan 10’ar milyon lira alırım ve 20 milyon liraya Kocaelispor’u kurtarırım. Messi’yi de bu kente getiririm. 16 bin sanayi kuruluşundan söz etmiyorum bile. İkisi bile yeter” dedi…

Bunun için kent yönetiminin olaya el atması gerektiğini açık açık söyleyen Sirmen, topu Karaosmanoğlu’na atarak, acele topa girmesi gerektiğini söylüyor…

Futbol tabiriyle söylediklerinin özeti bunlar…

Ne kadar etkisi olur bu sözlerin bilmiyorum ama konuşmalara tanık biri olarak bunu köşeme taşımak istedim. Dünkü gazetede diğer söylediklerini okudunuz zaten…

Sirmen bu kentte sembol olmuş bir isim…

Adı Kocaelispor ile özdeşleşmiş…

Söylediklerini de kulak ardı etmemek gerekir…

Kocaelispor ortak görüşlerin ve kültürlerin takımıdır…

Böylece yarınların ışık dolu Kocaelispor’unu görebiliriz ancak…

Birbirimiz yemekle bir yerlere varamayız…