Benzine büyük zam!

Benzin fiyatlarına geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam yapıldı.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), benzine 10 kuruşluk zam yapıldığını açıkladı. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı; ortalama İstanbul’da 5,09 liradan 5,19 liraya, Ankara'da 5,12 liradan 5,22 liraya, İzmir'de de 5,11 liradan 5,21 liraya çıkacak. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.