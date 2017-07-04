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Benzine büyük zam!

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Benzine büyük zam!
Benzinin pompa satış fiyatına geceyarısından geçerli olmak üzere 12-13 kuruş zam bekleniyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), rafineri çıkış fiyatında değişiklik beklendiği için geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin pompa satış fiyatında 12-13 kuruş artış beklendiğini duyurdu.

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