Benzine büyük zam!

Benzinin pompa satış fiyatına geceyarısından geçerli olmak üzere 12-13 kuruş zam bekleniyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), rafineri çıkış fiyatında değişiklik beklendiği için geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin pompa satış fiyatında 12-13 kuruş artış beklendiğini duyurdu.