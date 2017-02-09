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Benzine flaş indirim kararı!

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Benzine flaş indirim kararı!
Benzinin pompa satış fiyatına geceyarısından itibaren 6-7 kuruş indirim bekleniyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) alınan bilgiye göre geceyarısından itibaren benzinin pompa satış fiyatında 6-7 kuruş indirim bekleniyor. Benzinin litre fiyatı şu anda ortalama olarak İstanbul'da 5,38 liradan, Ankara'da 5,43 liradan, İzmir'de ise 5,41 liradan satılıyor.

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