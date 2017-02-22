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Berberoğlu: Referandumdan en iyi evet oranıyla çıkacağız

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Berberoğlu: Referandumdan en iyi evet oranıyla çıkacağız
AKP İl Başkanlığının Tanıtım ve Medya Başkanları toplantısında konuşan Ahmet Berberoğlu, “Halk oylamasından en iyi “Evet” oranıyla çıkacağımızdan şüphem yok” dedi.

AKP İl Başkanlığı bütün birimleriyle 16 Nisan’da yapılacak olan referanduma hazırlanıyor. Her birim ayrı ayrı yaptıkları toplantılarla stratejilerini belirliyor ve çalışmalarını değerlendiriyor. Önceki gün yapılan genişletilmiş Tanıtım ve Medya Başkanları toplantısında çalışmalar değerlendirildi.

 

“ÇALIŞMALARIN KARŞILIĞINI ALACAĞIZ”

AKP ilçe ana kademe tanıtım ve medya başkanları, ilçe kadın kolları ve ilçe gençlik kolları tanıtım ve medya başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan AKP İl Tanıtım Medya Başkanı Ahmet Berberoğlu, “Halk oylamasında gece gündüz yorulmadan çalışacağız. Tanıtım ve Medyalar olarak yükümüz ağır ama en iyi şekilde üstesinden geleceğimizden eminim. Halk oylamasından en iyi “Evet” oranıyla çıkacağımızdan şüphem yok. 16 Nisan’da inşallah tüm bu çalışmalarımızın karşılığını alacağız” dedi.

 

“DOĞRUYU ANLATACAĞIZ”

Toplantıya katılan AKP Genel Merkez Tanıtım Medya Koordinatörü Ömer Arvas tanıtım ve medya başkanlığının seçim sürecindeki stratejileri ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi. Arvas, sosyal medyanın kurumsal kullanımındaki önemli noktalarına dikkat çekti. Tanıtım ve Medya Başkanları toplantısının ikinci bölümüne katılan Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün halk oylamasında tanıtım ve medya birim başkanlarına çok iş düştüğünü ifade ederek, “Özellikle sosyal medyadan çeşitli yalanlarla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni kötülemeye çalışacaklar ancak bizler insanlara doğruyu anlatacağız” dedi. 

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