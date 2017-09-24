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Berke: Biz İyi bir takımız

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Berke: Biz İyi bir takımız
Uzatma dakikalarında forma bulan 2.Lig temsilcimiz Kocaeli Birlikspor’un genç yeteneği Berke Tulpar, “Galip gelebilirdik ama berabere kaldık. Daha çok çalışıp daha iyisini yapacağız. Hedefimiz ligde üst sıralar. Biz iyi takımız” dedi

İYİ YERLERE GELECEĞİZ

Oyunun uzatma dakikalarında kaptanı Raif Uzuner’in yerine oyuna dahil olan ve gelecek vaat ettiğinin sinyallerini veren genç oyuncu Berke Tulpar, “Öncelikle her zaman en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hep birlikte olmaya, birlikte hareket etmeye çalışıyoruz. Yavaş yavaş takım olmaya başladık. İyi bir takımız. Tecrübeleniyoruz, öğreniyoruz. Bugün de berberlik aldık, iyi bir beraberlik aldık. Galip de gelebilirdik. Elimizden bu kadar geldi. Daha iyisini yapacağız. Daha çok çalışacağız. Birlikte bu ligde iyi yerlere geleceğiz. Üst ligi kovalayacağız inşallah” şeklinde konuştu.

 

 

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