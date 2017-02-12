Berke olmayınca

Gölcükspor’un ofans hattındaki etkili ismi Berke Bıyık, sarı kart cezası olduğu için Kozan Belediyespor maçında takımdaki yerini alamamıştı.

Berke’nin olmadığı Gölcükspor, Kozan karşısında ön alanda yeterli üretkenliği gösteremedi. Özellikle ilk yarıda neredeyse hiç pozisyonu olmayan Gölcükspor’un Berke’yi aradığı açık bir şekilde görüldü. Öte yandan yeni transfer Emre Kart’ın biraz daha zamana ihtiyacı olduğu belirtildi.