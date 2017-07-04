Beşiktaş ile Kocaeli Birlik anlaşamadı!

Beşiktaş’a satılması gündemde olan Kocaeli Birlikspor’da anlaşma sağlanamadı. Yapılan görüşmelerin başarısız neticelendiği öğrenildi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, Kocaeli Birlikspor’un hisselerini almak için bir süredir yaptığı görüşme olumsuz neticelendi. Konuyla ilgili açıklama yapan Kocaeli Birlikspor Başkanı Erhan Yılmaz, “Kocaeli Birlik Sportif Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu olarak haftalardır gündemde olan şirketimizin satışı veya hisse devri konusunda yapmış olduğumuz görüşmeler sonuçlanmıştır. Beşiktaş Jimnastik Kulübü yöneticileri ile yaptığımız görüşmeler neticesinde bir sonuca varılamamış olup Kulüp hisselerimiz başka kurum ve tüzel kişiye devredilmemiştir. Görüşmeler neticesinde; Körfez ilçesinden doğan ve 21 yıllık mazisiyle kentimize birçok kez başarı ve heyecan yaşatan Kocaeli Birlik Spor markasının bu kentte kalmasına karar verdik. Yönetim olarak şirketimizin ve kulübümüzün geleceğinin bu kentte şekillenmesinden yana tasarrufta bulunduk ve yola ilk günkü heyecanımızla kendimiz devam etme kararı aldık. İnanıyor ve umut ediyoruz ki; kent dinamiklerimizin ve taraftarımızın da desteğiyle, emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Yeni başarılara imza atarak marka değerimizi daha da yükselteceğiz. Kulübü devraldığımızdan bu yana bizlere inan, destek olan ve güvenen tüm kişi ve kurumlara teşekkürü borç biliriz” dedi.