  • BIST 101.208
  • Altın 139,969
  • Dolar 3,5588
  • Euro 4,0383
  • Kocaeli : 19 °C
  • İstanbul : 23 °C
  • Sakarya : 19 °C

Beşiktaş ile Kocaeli Birlik anlaşamadı!

»
Beşiktaş ile Kocaeli Birlik anlaşamadı!
Beşiktaş’a satılması gündemde olan Kocaeli Birlikspor’da anlaşma sağlanamadı. Yapılan görüşmelerin başarısız neticelendiği öğrenildi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, Kocaeli Birlikspor’un hisselerini almak için bir süredir yaptığı görüşme olumsuz neticelendi. Konuyla ilgili açıklama yapan Kocaeli Birlikspor Başkanı Erhan Yılmaz, “Kocaeli Birlik Sportif Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu olarak haftalardır gündemde olan şirketimizin satışı veya hisse devri konusunda yapmış olduğumuz görüşmeler sonuçlanmıştır. Beşiktaş Jimnastik Kulübü yöneticileri ile yaptığımız görüşmeler neticesinde bir sonuca varılamamış olup Kulüp hisselerimiz başka kurum ve tüzel kişiye devredilmemiştir. Görüşmeler neticesinde; Körfez ilçesinden doğan ve 21 yıllık mazisiyle kentimize birçok kez başarı ve heyecan yaşatan Kocaeli Birlik Spor markasının bu kentte kalmasına karar verdik. Yönetim olarak şirketimizin ve kulübümüzün geleceğinin bu kentte şekillenmesinden yana tasarrufta bulunduk ve yola ilk günkü heyecanımızla kendimiz devam etme kararı aldık. İnanıyor ve umut ediyoruz ki; kent dinamiklerimizin ve taraftarımızın da desteğiyle, emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Yeni başarılara imza atarak marka değerimizi daha da yükselteceğiz. Kulübü devraldığımızdan bu yana bizlere inan, destek olan ve güvenen tüm kişi ve kurumlara teşekkürü borç biliriz” dedi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıldıran Doğantepe’nin kulüp müdürü oldu04 Temmuz 2017 Salı 17:00
  • Sarıgül’den başpehlivana ‘DADAŞ’ desteği!04 Temmuz 2017 Salı 17:00
  • Mutlu da Van’a gitti04 Temmuz 2017 Salı 17:00
  • Esnaflar’da mutlu sona doğru!04 Temmuz 2017 Salı 17:00
  • Yaz ateşinde ‘BUZZZZ’ gibi serinlik04 Temmuz 2017 Salı 17:00
  • Dağ bahane tanıtım şahane!04 Temmuz 2017 Salı 17:00
  • Derince Spor Tesisleri’ne tribün yapılıyor04 Temmuz 2017 Salı 17:00
  • Derince ay sonunda başlıyor04 Temmuz 2017 Salı 17:00
  • ‘YENİ’ şehir yeni yıldızlar04 Temmuz 2017 Salı 17:00
  • Çubuklu Bala Özkul’a emanet04 Temmuz 2017 Salı 17:00
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim