Beşiktaşlı Abdullah Hün Yenidoğan Serdar’da!

Yenidoğan Serdarspor, alt yapı antrenörü olarak Abdullah Hün ile anlaştı.

Yeni sezon alt yapı antrenörlüğüne getirilen Hün, 1980 İstanbul doğumlu. Abdullah Hün, Beşiktaş ve Kasımpaşa başta olmak üzere, bir çok spor kulübünde profesyonel futbol oynamıştı. Hün, 2 yıl önce Sultan Orhanspor’da futbolu bıraktı.