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Beşiktaş'tan dev destek!

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Beşiktaş'tan dev destek!
Beşiktaş Belediyesi'nden yürüyüşe dev Türk bayrağı ile destek!

Beşiktaş Belediyesi'nden Adalet Yürüyüşü'ne dev destek. 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümüne özel yaptırılan 1011 metre uzunluktaki dev Türk bayrağı Adalet Yürüyüşçülerinin ellerinde İzmit'e doğru getiriliyor. Yürüyüşçülerin bu akşam 18.00 ile 19.00 saatleri arasında İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde olması tahmin edililyor.

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