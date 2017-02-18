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BES’te bşkan değişmedi

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BES’te bşkan değişmedi
KESK’ e bağlı Büro Emekçileri Sendikası’nın 8’inci Olağan Genel Kurulu’nda mevcut Başkan meslekten ihraç edilen Gülüzar Ateş tekrar başkan seçildi

KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası’nın (BES) 8’inci Olağan Genel Kurulu dün Eğitim Sen Kocaeli Şubesi’nde gerçekleşti. Kongrenin divan başkanlığını Petrol İş Sendikası Kocaeli Şubesi eski başkanlarından Ali Buğdacı, yardımcılığını ise BES Eski Başkanlarından Mustafa Toptaş ve Hasan Turanlı üstlendi. Gülüzar Ateş kongreye katılan delegelerin tamamının oyunu alarak 2’inci Dönem için tekrar başkan seçildi. Kongreye katılan 111 üyenin oyunu alan Gülüzar Ateş yeniden başkan seçildi.

 

“İHRAÇLARI KAMU KURUMLARI GÖNDERDİ”

Kongrede konuşma yapan Ateş, “Yapılan açıklamalarda, KHK’nın ihraç listelerine yazılan isimlerin, çalıştıkları kurumlardaki sendika yöneticileri işyeri temsilcileri,  aktif üyeleri olduğu, ihraç listelerinin kamu kurumlarından gönderildiği ortaya çıktı. Akademisyenlerin listesini rektörler vermiş mesela. Hatta işin en çığırından çıkan noktası ise bir bakan yardımcısının ihbarcıların yeminleri üzerinden bile ihraçların gerçekleştirilebildiğini söyleyebilmesidir” diye konuştu.

 

“DİRENİŞLER BÜYÜTÜLMELİ”

Ateş, “Bugüne kadar sadece ilk KHK'ya karşı, Dersim ve Hatay'daki Eğitim-Sen'lilerin bir direnişi olmuş; direniş sonucunda öğretmenlerin önemli bir kısmı göreve dönmüştü. Onların sonrasında cılız kimi direniş örnekleri ve KESK'in "yasaksavma" kabilinden kimi eylemleri dışında, ihraçlara karşı, KESK başta olmak üzere kurumların ciddi ve etkili bir direnişi söz konusu olmamıştır. Bu direnişler büyütülmeli, yaygınlaştırılmalıdır” dedi.

 

“YAŞAM HAKKIMIZ MÜCADELE GÜCÜMÜZ KADAR”

Konuşmasına devam eden Ateş, “AKP iktidarının pervasızca artan, toplumun bütün kesimlerini hedefe çakan, muhalif hiçbir sese yaşam hakkı tanımayan saldırganlığını durduracak olan tek unsur, direnişin, mücadelenin, güçlendirilmesinden geçmektedir. Unutmayalım yaşam hakkımız mücadele gücümüz kadardır” şeklinde konuştu. Selin BECER

 

Yönetim Kurulu

Gülüzar Ateş(başkan), Songül Akagündüz, Merve Kanbur, Feyaz Akın, Yeliz Karstarlı, Sedat Altun, Kamil Yüce

 

Denetleme Kurulu

Necmettin Araz, Fesih Gönül, Emile Çelik,

 

Disiplin Kurulu

Hasan Kaya, Derya Selçuk, Rahime Ataç, Orhan Tekbay

 

Üst Kurul Delegeleri

Gülüzar Ateş, Songül Akagündüz, Merve Kanbur, Feyaz Yakın, Sedat Altun, Şahakka Yurtsever, Kamil Yüce, Evren Evrim Özdemir, Yeliz Yılmaz Karstarlı. 

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