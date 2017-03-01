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Beyaz Kalpler’den Kocaelispor antrenmanına ziyaret

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Beyaz Kalpler’den Kocaelispor antrenmanına ziyaret
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler öğrencileri, antrenmanda ziyaret ettikleri Kocaelisporlu futbolculara kendi elleriyle yaptıkları tatlılardan ikram etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne bağlı Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi öğrencileri Kocaelispor’un Vinsan Tesisleri’nde gerçekleştirdikleri antrenmanı ziyaret ettiler. Beyaz Kalpler aşçı yardımcılığı öğrencileri gerçekleştirdikleri bu ziyarette, şampiyonluk yarışında kritik virajda olan Kocaelisporlu futbolculara ve teknik ekibe kendi elleri ile hazırlamış oldukları tatlıları ikram ederek moral verdiler. Kocaelispor teknik direktörü Ümit Metin Yıldız, Beyaz Kalpler öğrencileri ile sohbetlerinde, merkezde nasıl zaman geçirdiklerini öğrendiğinde öğrencileri tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu.

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