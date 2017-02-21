  • BIST 89.196
  • Altın 143,268
  • Dolar 3,6210
  • Euro 3,8161
  • Kocaeli : 6 °C
  • İstanbul : 7 °C
  • Sakarya : 6 °C

Beyin felci geçiren genç yaşadıklarını kitap haline getiriyor

»
Beyin felci geçiren genç yaşadıklarını kitap haline getiriyor
Gebze'de serebral palsi (beyin felci) hastası 16 yaşındaki Muhammed Ali Muslu, doktorunun uyguladığı tedavi sonucu daha iyi hareket edebilir hale gelirken, yaşamını ve tedavi sürecini kitap haline getirmek için yazmaya başladı.

Gebze'de serebral palsi hastası Muhammed Ali Muslu, hastalığı nedeniyle hareket etmekte zorlanırken, tedavi için özel bir hastaneye gitti. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr. Cengiz Çabukoğlu ile ekibi Muhammed Ali Muslu'yu kontrolden geçirdikten sonra ameliyata aldı. 16 ameliyat birden yapılarak Muhammed Ali Muslu'nun daha rahat hareket edebilir hale gelmesi sağlandı. Muhammed Ali Muslu ameliyatın ardından fizik tedaviye başladı. Muslu yaşamını ve tedavi sürecini yazdığını belirterek, "Ben Cengiz hocaya gelmeden önce çok kötüydüm. Düzgün oturamıyordum, yatamıyordum, kendimi çeviremiyordum. Cengiz hocaya geldikten sonra beni ameliyat etti. Şimdi daha iyi hareket edebiliyorum. Ona emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Şu anda yaşadıklarımla ilgili kitap yazıyorum. Seneye çıkacak inşallah" dedi.

 

AYNI ANDA 16 AMELİYAT

Dr. Cengiz Çabukoğlu, Muhammed Ali Muslu'nun daha önce gerekli tedaviyi almadığını ifade ederek, "Kendi başına oturamıyordu, yatak içerisindeydi ve yatak içerisinde bile dönmekte zorluk çekiyor ve dönemiyordu. Elini kullanamıyordu. Hastamızı değerlendirdiğimizde gerçekten çok etkilenmiş bir serebral palsi hastasıydı. Neler yapabileceğimizi ciddi bir ekip çalışmasıyla değerlendirdikten sonra yaklaşık 16 ameliyatı aynı anda yaptık. Ellerine kas gevşetmeleri ve tendon transferleri, ayaklarına tendon transferleri ve artrodezler ve osteotomi gibi kemik ameliyatları yaptık. Bu 16 ameliyatın takibinde şu anda bir fizik tedaviye başlandı. Kendi başına oturabilir durumda. Ayağa kalkıp durabilir durumda" diye konuştu.

 

FİZİK TEDAVİ DEVAM EDİYOR

Fizik tedavinin devam ettiğini söyleyen Çabukoğlu, "Şu anda kitap yazmak istiyor. Yazıyor ve bana da her gün gösteriyor. Bu duruma gelmiş durumda. Bundan sonraki aşamada fizik tedavi çok önemli. Fizik tedavi bu hastalığın başından sonuna kadar hayatın her döneminde var olan bir şey. Yaşı ileri iken yapılan tedavilerde kaslar zayıflamış olduğu için daha çok zorlanıyoruz. Şu anda denge çalışması, koordinasyon dediğimiz el ve ayak becerilerinin arttırılması ve kas güçlendirmeleri ile çok daha iyi hale geliyorlar" dedi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarihi Yeni Cuma Camii kapanıyor...21 Şubat 2017 Salı 12:05
  • Kocaeli'de hedef 60 bin kişiyi iş sahibi yapmak!21 Şubat 2017 Salı 11:51
  • Baran Erzurumlulardan destek istedi21 Şubat 2017 Salı 11:41
  • Minibüsçüler sıkıntılarını paylaştı...21 Şubat 2017 Salı 11:07
  • Konut satışında inanılmaz dolandırıcılık!21 Şubat 2017 Salı 11:00
  • Mardinlilerden kan bağışı21 Şubat 2017 Salı 10:36
  • Umreden dönen Kahraman’a dostlarından ziyaret21 Şubat 2017 Salı 10:35
  • İzmit-Kandıra arasında alternatif bir yol yapılıyor21 Şubat 2017 Salı 09:57
  • İzmit'te 433 konutun ihalesi yapılacak!21 Şubat 2017 Salı 08:34
  • Küçükkaya, İzmit Belediyesi'ni kendi silahıyla vurdu!21 Şubat 2017 Salı 08:20
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim