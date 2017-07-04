Haluk Ulusoy

Son okuduğum kitap “Sağlığına Format At” isimli çok enteresan bir eserdi. Herkese okumasını şiddetle tavsiye derim.

Beynimizin nasıl çalıştığını, hangi bölümünde kalıtsal anılar olduğunu, hangi bölümünde yaşamımız ve tecrübelerimiz ile ilgili bilgiler depolandığını ve bunların sağlığımız üzerindeki derin etkilerinden bahsederek çözüm yolunu da öneriyor.

Mutlaka alın ve okuyun. Yazarı M. Barış Muslu adında 1975 doğumlu genç bir adam. Doktor değil, bir mühendis. 1994 yılından bu yana beynimizin işleyişi ve ruhsal bedensel etkileri üzerine çalışmaktaymış.

Yazar kitabını şöyle tanıtmış;

“Uyarayım, ezberlerinizi bozacağım. Hastalıklar konusunda hiç ama hiç duymadığınız şeyler anlatacağım size. Sağlık konusundaki paradikmaları değiştirecek, bildiklerinizi geçersiz kılacak bir kitap. Hastalık diye adlandırdığınız şeyin aslında bambaşka bir şey olduğunu anlayacak ve artık korkmayacaksınız. Çünkü hastalıklardan korkmak için bir neden yok!”

Ben kitabı birkaç saat içerisinde merakla okudum. Son derece ilginç ve sürükleyici. Ayrıca sonucunda faydasını da gördüm.

Yeni Valimiz Hüseyin Aksoy

Sayın Valimiz Hüseyin Aksoy…

Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Mersin’de görev yaptığınız dönemde kendi anlatımınızla, yöreye verdiğiniz hizmetler, Kalkınma Ajansı vasıtasıyla yapılanlar, üreticilerin desteklenmesi ve ekonomiye verilen büyük katkıları, heyecan içinde anlattığınızı dün gibi hatırlıyorum.

Sanırım 2010 yılının ilkbaharıydı. İçimden; ‘Şöyle genç, heyecanlı, olumlu, mütevazı bir Vali de bize nasip olur inşallah’ diye geçirdiğimi çok net hatırlıyorum. Ne güzel, ne çok istemişim. Şimdi de çok keyifliyim.

Sayın Valim, tekrar tekrar hoş geldiniz…

Sevgili hemşerilerim, biliniz ki Kocaeli’nin talihi Temmuz 2017 itibariyle değişmiştir.

Geleceğin anahtarı…

Çin e-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, ufukta ciddi bir değişim görüyor.

Jack Ma, önümüzdeki 30 yıl içinde yapay zekanın, insan zekasını aşarak büyük iş kayıplarına yol açacağını söylemiş.

“Yeni dalga geliyor” diyor Ma. “Dalgayı yakalayan bazı insanlar çok zengin olacaklar, çok daha başarılı olacaklar.” Ancak Jack Ma’ya göre yenilikler geride kalanlar için “acı verici” olacak.

Jack Ma, hızla yaklaşan yeni çağın teknolojik kalbinde VERİ olduğunu söylüyor. Gelecekteki iş dünyasına ilişkin projeksiyonlara göre, veri toplama ile ilgili beceriler ve veri analizi, son derece değerli hale gelecekmiş.

“Dünya=Veri olacak” diyor Ma.

“VERİ GELECEKTE İNSAN HAYATINDA ÇOK DAHA FAZLA ÖNEMLİ OLACAK” diyen Alibaba’nın kurucusu Jack Ma, analitik becerilerin önemini vurgulayan tek CEO değil.

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk insan beynini bilgisayarlarla bağlamak için bir projede çalışıyormuş. Bu projenin amacı ise insan beyninin “inanılmaz düşük” veri işleme hızını artırmakmış… Ürkütücü değil mi?

Microsoft’un kurucu ortağı ve fütürist Bill Gates ise veriyi kullanma kabiliyetinin küresel sağlığı değiştireceğini ve hastalıkların yayılmasını önleyeceğini söylüyormuş.