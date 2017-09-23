Beyzanur ve Furkan evliler kervanına katıldı

Kartepe’de ikamet eden Furkan İtik ile Beyzanur Duran dünya evine girdi. Çifti en mutlu günlerinde sevdikleri de yalnız bırakmadı

Kartepe Uzunbey Mahallesi sakinlerinden Furkan İtik ile Beyzanur Duran dünya evine girdi. Uzunçiftlik Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen düğüne çok sayıda davetli yanı sıra Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez de katıldı. Başkan Üzülmez, genç çifte mutluluklar dileyerek hediyesini verdi.