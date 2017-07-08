biberiye bitkisi hakkında bilgiler

İbrahim Tınaztepe

Saygıdeğer Okuyucularım;

Bu yazımda, sizlerle biberiye bitkisiyle ilgili bilgileri paylaşacağım.

Biberiyenin vatanı, Akdeniz olup Latince ismi “Rosmarinus Officinalis” dir. Biberiye ekildiği zaman uzun süre kalan, çok yıllık çalımsı bir bitkidir. Biberiye; kışın yaprağını dökmeyen, daimi yeşil bir bitki olup bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir. Ayrıca bahçelerin etrafına çit bitkisi olarak da dikilebilir. Ancak biberiye dikildikten sonra uzun süre kendi haline bırakılmamalı; makasla büyüdükçe uçları kesilerek, budanmalıdır veya değişik şekiller verilerek muhafaza edilmelidir. Aksi halde boylanarak sağa sola yatmakta ve alt kısmında kurumalar meydana gelmektedir. Ayrıca biberiye, güneşli yerleri sevdiğinden dikileceği yer gölge olmamalı; güneşli olmalıdır. Suyu da az verilmeli; çok sık su verilmemelidir.

Biberiye, en kolay çelik yaparak çoğaltılır. Çelikler, ilkbaharda taze dalların uç kısımlarından on beş - yirmi santim büyüklüğünde kesilerek toprağa dikilir. Biberiye, yaz boyunca bol şekilde mavi renkte çiçekler açmaktadır. Biberiyenin sağlığımıza da birçok faydalı katkıları bulunmaktadır. Biberiyenin yaprakları ve taze sürgünleri toplanıp sıcak olmayan gölge bir yerde kuruttuktan sonra salatalarda, et yemeklerinde ve diğer bazı yiyeceklerde kullanıldığı zaman bunlara değişik bir lezzet ve güzel bir koku vermektedir.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla,