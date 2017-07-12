Bilal Erdoğan İzmit'teydi

İzmit Belediyesi tarafından Belsa B Blok girişinde Down sendromlular için yaptırılan Down Cafe’nin açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi

Saat 14.00 deki kafenin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Bilal Erdoğan yaptı. Açılış törenine Erdoğan’ın yanı sıra Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceylan,TÜGVA İl Temsilcisi Yusuf Yazıcı, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Program öncesinde İzmit Belediyesi Engelli Ritim grubu tarafından mini bir konser verildi.

BİZLERE EMANETLER

Saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı’yla başlayan programda açılış konuşmasını yapan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Anlam içeriği olarak çok farklı duygular barındıran bir açılış. Bilal Erdoğan Beyefendiye bu yoğun işler arasında özellikle buraya gelmeleri bu anlamdaki değerlere gösterdikleri yaklaşımlar bizleri duygulandırdı. Çok teşekkür ediyoruz şehrimiz adına sizlere. 2002 AK Parti hükümeti başlayana kadar engellinin esamesi okunmuyordu. Engelli yasasının çıkarılması için çok çabalar yapıldı. Engelsiz çalışmalar başladı. Engelli dostu belediye olarak birçok çalışma yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Bu kardeşlerimiz gerçekten çok güzeller. Onlar bizim yaşam enerjimiz, bize emanet. Onlar için çok güzel hazırlıklar yaptık.

ANALARIN YÜREĞİNE ACI DÜŞMESİN

“Cafemiz lazımdı” diyen Doğan, “Bugün gurular mütevazi ama anlamı yüksek bir açılışı yapacağız. Bize sosyal belediyecilikte ilham kaynağımız olan Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize çok teşekkür ediyorum. Bilal Erdoğan beye bize gösterdiği destek için bir kez daha teşekkür ediyoruz. En büyük teşekkürü annelere diyorum. Onlar bunu hak ediyor. Allah anaların yüreğine acı düşürmesin. Bu vesileyle bu vatanı bize yurt eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Down Cafe’ye şehrimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

ENGELLİLER YÜREĞİMİZİN PARÇASI

Doğan’ın ardından söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Engelliler bizim yüreğimizin bir parçası. Onların gönlümüzde yeri var. Onlar bizim hayatımızın bereketi. Onlara ne kadar güzel hizmet edersek o kadar iyi iş yaparız. Engelli vatandaşlarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Gebze’de ve İzmit’te engelli yaşam merkezi projelerimiz var. Yerlerini bulduk. 2018’de tamamlayacağız. İzmit Belediye Başkanımız ve ekibini bu güzel hizmetten ötürü kutluyorum” dedi.

“SAYILARI SANILANIN ÜZERİNDE”

Karaosmanoğlu’nun ardından konuşan Bilal Erdoğan, “Geçtiğimiz dönemde burada TÜGVA’nın açılışını yaptığımızda başkanımız Down Cafe açacağız demişti. Hamd olsun açılış vesilesiyle buradayız. Engelli kardeşlerimizin sayısı sanılanın çok üzerinde. Çoğu zaman imkanlar el vermediği için evlerinden dışarı çıkmıyorlar. Ama bugün burada açılan Down Cafe gibi çalışmalar bu kardeşlerimizin hayata katılmalarını sağladığı için çok önemli. Şehirlerimizin giderek daha engelli dostu olduğu günleri bu çalışmalar arttıkça yakalamaya çalışacağız. Ben bu yapılan çalışmalardan ötürü belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

ONLARLA DOSTLUK KURMAK LAZIM

“Bizim down sendromlu kardeşlerimizle çok güzel bir iletişimimiz var” diyen Erdoğan, “Bu durum bizim için ibretlik bir vesika olsun diye düşünmek lazım. Onlarla dostluklar kurmak lazım. 15 Temmuz’un unutulmaması vesilesiyle Allah bu millete zeval vermesin. Bu milletin değerleri üzerinde planları olanlar var. Bizim güçlendiğimizi görmek istemeyenler var. Çünkü güçlendiğimizde zorbaların tekerine çomak sokuyoruz. İşbirlikçileri de uzantılarıyla içimizde olabilir ama bizler ne olur birbirimizi sevelim, birlikteliğimizi arttıralım” dedi. Açılan mekanda engelli bireylerin boş zamanını değerlendirmek ve toplumla bütünleşmesi amacıyla kurslar yer alıyor.

DOWN CAFE ÖRNEK OLSUN

Erdoğan’ın ardından kürsüye Vali Hüseyin Aksoy, “Engelliler nüfusumuzun yüzde 12’sini oluşturmakta. Onların sorunlarına çözüm üretmek bizlere düşmektedir. Bu amaçla belediyelerimizin ve bakanlıklarımızın yürüttüğü önemli çalışmalar var. Engellilerin bir hayat tarzını ortaya koyabilmeleri büyük önem taşımaktadır. Down Cafe’ye gelen engelli kardeşlerimiz bu sayede sosyal yaşamla iç içe olacaklar. Bu anlamda İzmit Belediye Başkanımıza çalışmasından ötürü teşekkür ediyorum. Bu cafenin örnek oluşturmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Selin BECER