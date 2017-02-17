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Bilgi Küpü miniklerinden gazetemize ziyaret

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Bilgi Küpü miniklerinden gazetemize ziyaret
Bilgi Küpü Anaokulu’nun minik öğrencileri gazetemizi ziyaret ederek merak ettikleri tüm soruları sorma şansı yakaladı.

Oldukça akıllıca sorular soran minikler ziyaret sonunda teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.İzmit Yenişehir Mahallesi Ateşböceği Sokak No:25 adresinde hizmet veren Bilgi Küpü Anaokulu’nun 0-6 yaş grubu öğrencileri dün Anaokul Müdür Yardımcısı Ayşenur Yazıcı ve Okul Öncesi Öğretmeni Mürvet Çakar ile birlikte gazetemizi ziyaret etti. Gazetecilik mesleği hakkında merak ettikleri tüm soruları gazetemiz Haber Müdürü Bülent Ekinci’ye sorup öğrenme şansı yakalayan minikler, oldukça eğlenceli vakit geçirdi.

 

TEŞEKKÜR ETTİ

Öğrencilerin bu ziyaret ile gazeteciliği yerinde öğrenme şansı yakaladıklarını belirten Ayşenur Yazıcı, “Özel Bilgi Küpü kolejinde eğitim öğretim sürecinde araştırmayı desteklemek, öğrencinin akademik, sosyal ve fiziksel gelişimini sağlarken öğrencilerin ilgi alanlarını, öğrenme tarzlarını geliştirmek ana hedefimizdir. Verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz” dedi. Nursu KABLAN

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ZİYARETE GELEN ÖĞRENCİLER

Betül Şeyda ÖZTUNÇ

Ervanur GÜLDAŞ

Emir ÖZER

Ömer Emir HACI

Duru KESAT

Burcu GÖKMEN

Eylül SUSUZ

Beren ÖZMEN

Kayra ACAR

Teoman Duman KUL

Mert OKYAR

Recep Ali TOP

Melahat Ada UMUR

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