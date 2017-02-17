Bilgi Küpü miniklerinden gazetemize ziyaret

Oldukça akıllıca sorular soran minikler ziyaret sonunda teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.İzmit Yenişehir Mahallesi Ateşböceği Sokak No:25 adresinde hizmet veren Bilgi Küpü Anaokulu’nun 0-6 yaş grubu öğrencileri dün Anaokul Müdür Yardımcısı Ayşenur Yazıcı ve Okul Öncesi Öğretmeni Mürvet Çakar ile birlikte gazetemizi ziyaret etti. Gazetecilik mesleği hakkında merak ettikleri tüm soruları gazetemiz Haber Müdürü Bülent Ekinci’ye sorup öğrenme şansı yakalayan minikler, oldukça eğlenceli vakit geçirdi.
TEŞEKKÜR ETTİ
Öğrencilerin bu ziyaret ile gazeteciliği yerinde öğrenme şansı yakaladıklarını belirten Ayşenur Yazıcı, “Özel Bilgi Küpü kolejinde eğitim öğretim sürecinde araştırmayı desteklemek, öğrencinin akademik, sosyal ve fiziksel gelişimini sağlarken öğrencilerin ilgi alanlarını, öğrenme tarzlarını geliştirmek ana hedefimizdir. Verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz” dedi. Nursu KABLAN
ZİYARETE GELEN ÖĞRENCİLER
Betül Şeyda ÖZTUNÇ
Ervanur GÜLDAŞ
Emir ÖZER
Ömer Emir HACI
Duru KESAT
Burcu GÖKMEN
Eylül SUSUZ
Beren ÖZMEN
Kayra ACAR
Teoman Duman KUL
Mert OKYAR
Recep Ali TOP
Melahat Ada UMUR